बॉलीवुड के मशहूर गीतकार जावेद अख्तर ने ‘दिलों में तुम अपनी बेताबियां लेकर चल रहे हो.. तो जिंदा हो तुम’ ज्यादातर लोगों के जहन में ताजा है। इसमें कोई शक नहीं है कि जावेद अख्तर बॉलीवुड के टैलेंटेड कवि और लेखक हैं। उन्होंने अपनी कविताओं के जरिए लोगों के दिलों को जीता है। ऋतिक रोशन की फिल्म ‘ये जिंदगी न मिलेगी दोबारा’ में उन्होंने खुद से कविता को नरेट भी किया था। वहीं फरहान अख्तर भी सिगिंग, डांसिंग, एक्टिंग और फिल्ममेकिंग करते आए हैं लेकिन अब वह कवि भी बन गए हैं। फरहान अख्तर ने हाल ही में अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से एक कविता साझा की है, लेकिन कविता अंग्रेजी में लिखी गई है। जिसके बाद फरहान के फैन्स कविता का हिंदी में अनुवाद करने की मांग करने लगे जिसके बाद गीतकार जावेद अख्तर ने फरहान की मदद की और कविता का फैन्स के लिए हिंदी में अनुवाद भी किया।

जावेद अख्तर ने अपने ट्वीट में लिखा, शुभप्रभात फरहान। किसी ने मुझसे आपकी कविता का हिंदी में अनुवाद करने के लिए कहा है। जो इसप्रकार है, तूफान में जो निकले थे वे लोग निडर थे/पतवार टूटे, भंवर थे, साहिल और सवेरे की उम्मीद न टूटी, गहरे अंधेरे जब के बहुत पिछले पहल थे। जिसके बाद फरहान अख्तर ने ट्वीट कर जावेद अख्तर को शुक्रिया कहा। फरहान ने लिखा, अनुवाद के लिए शुक्रिया।

Together they braved it through the storm

with hull half broken, with sails all torn

no wave nor swell could but drown hope

that night is darkest before the dawn #musing

Have a nice day.

