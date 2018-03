दुनिया भर में #DeleteFacebook के नाम से एक मूवमेंट चल रहा है। इसके चलते अब इसका असर बॉलीवुड के सितारों पर भी देखने को मिला है। जी हां, बॉलीवुड एक्टर फरहान अख्तर ने हाल ही में अपना फेसबुक अकाउंट डिलीट कर दिया है। दरअसल, इस वक्त सोशल मीडिया पर #DeleteFacebook नाम से मूवमेंट चलाया जा रहा है जिसमें कि लोगों को अपना फेसबुक अकाउंट बंद करने के लिए कहा जा रहा है। इसके पीछे की वजह ये है कि कहा जा रहा है कि फेसबुक के जरिए लोगों की जानकारियां दूसरी कंपनियों को सौंपी जा रही है। इसके बाद ये मूवमेंट तेजी से सोशल प्लैटफॉर्म पर #DeleteFacebook के नाम से ट्रेंड करने लगा।

वहीं ट्विटर पर एक्टर फरहान खान ने अपने फेसबुक को डिलीट कर देने की जानकारी दी। फरहान ने अपने ट्विटर पोस्ट में लिखा, ‘गुड मॉर्निंग… आपको बताना चाहता हूं कि मैंने हमेशा-हमेशा के लिए अपना फेसबुक अकाउंट डिलीट कर दिया है। लेकिन फरहान अख्तर लाइव पेज अभी भी एक्टिव है।’ फरहान ने अपने पोस्ट में फैन्स को जानकारी दी कि उन्होंने हमेशा-हमेशा के लिए अपना फेसबुक अकाउंट बंद कर दिया है। वहीं अभी भी उनका फरहान अख्तर लाइव पेज फेसबुक पर एक्टिव है।

Good morning. This is to inform you all that I have permanently deleted my personal Facebook account.

However, the verified FarhanAkhtarLive page is still active.

— Farhan Akhtar (@FarOutAkhtar) March 27, 2018