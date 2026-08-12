प्राइम वीडियो की सबसे ज्यादा पसंद की गई वेब सीरीज ‘मिर्जापुर’ के बाद अब मेकर्स इसी टाइटल के साथ ‘मिर्जापुर: द मूवी’ लेकर आ रहे हैं, जो सितंबर में रिलीज होने वाली है। मंगलवार को मेकर्स ने इसका ट्रेलर रिलीज किया। ट्रेलर लॉन्च के दौरान फरहान अख्तर ने फिल्म को लेकर बात की। साथ ही यह भी बताया जब लेखक ने उन्हें यह आईडिया दिया, तो उनका रिएक्शन कैसा था।

एक्सेल एंटरटेनमेंट के तहत फरहान अख्तर और रितेश सिधवानी द्वारा प्रोड्यूस की गई यह फिल्म ‘मिर्जापुर’ सीरीज का सिनेमाई विस्तार है। फिल्म में कालीन भैया, गुड्डू पंडित और मुन्ना त्रिपाठी जैसे पसंदीदा किरदारों की कहानी को आगे बढ़ाया जाएगा। ट्रेलर लॉन्च के दौरान फरहान ने कहा कि यह फिल्म दर्शकों के प्यार की वजह से बनी है।

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उन्होंने बताया कि जब से ‘मिर्जापुर’ सीरीज शुरू हुई है, तब से लोग उनसे लगातार पूछते रहे हैं कि इसका अगला पार्ट या फिल्म कब आएगी। फरहान ने कहा कि दर्शकों ने ही इस फिल्म की मांग की और टीम इस बात के लिए बहुत खुश और आभारी है। अभिनेता ने कहानी को बड़े पर्दे तक लाने के लिए लेखक पुनीत कृष्णा और डायरेक्टर गुरमीत सिंह की भी तारीफ की।

साइकेट्रिस्ट के पास ले जाना चाहते थे फरहान

पुनीत कृष्णा के साथ पहली मुलाकात को याद करते हुए फरहान ने मजाक में कहा कि उनके आइडिया इतने अलग थे कि टीम का पहला रिएक्शन था कि उन्हें किसी साइकेट्रिस्ट के पास ले जाया जाए। ट्रेलर लॉन्च के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए फरहान ने कहा, “इस शो के दर्शकों के प्यार की वजह से ही ऐसा हो पाया है।

उन्होंने शो को तब से सपोर्ट किया है, जब यह पहली बार रिलीज हुआ था। प्राइम वीडियो इसे दुनिया भर में ले गया। लोग अलग-अलग फिल्मों और सीक्वल के बारे में पूछते हैं, लेकिन मैं जहां भी जाता हूं, लोग हमेशा मुझसे पूछते हैं कि मिर्जापुर कब आ रही है।”

फरहान ने आगे कहा, “जब पुनीत पहली बार हमारे पास आए, तो हमारा पहला ख्याल उन्हें किसी साइकेट्रिस्ट के पास ले जाने का था, लेकिन फिर हमने सोचा कि अगर हम यह शो बनाते हैं, तो लोग इससे जुड़ सकते हैं। गुरु और पुनीत इस शो के हीरो हैं।”

सीरीज नहीं देखने वाले भी देख पाएंगे मूवी

प्रोड्यूसर रितेश सिधवानी ने कहा कि फिल्म को इस तरह से बनाया गया है कि इसे वे दर्शक भी देख सकें जिन्होंने सीरीज नहीं देखी है। उन्होंने कहा, “ऐसे लोग मिलना मुश्किल है जिन्होंने सीरीज नहीं देखी हो। लेकिन अगर आपने नहीं देखी है, तो मुझे लगता है कि जिस तरह से पुनीत ने इसे लिखा है और गुरु के साथ इसे बड़े कैनवस पर उतारा है, मुझे नहीं लगता कि आपको यह अनुभव पसंद नहीं आएगा, भले ही आपने इसे पहले न देखा हो। हो सकता है कि फिल्म देखने के बाद आप वापस जाकर सीरीज देखना शुरू कर दें।”

कब रिलीज होगी मिर्जापुर मूवी

गुरमीत सिंह के निर्देशन में बनी और पुनीत कृष्णा द्वारा लिखी गई इस मूवी में पंकज त्रिपाठी, अली फजल, दिव्येंदु शर्मा रवि किशन, अभिषेक बनर्जी, रसिका दुग्गल, मोहित मलिक, शीबा चड्ढा और जितेंद्र कुमार समेत कई सितारे नजर आने वाले हैं। ‘मिर्जापुर: द मूवी’ 4 सितंबर को रिलीज होने वाली है।

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