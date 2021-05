गांधी परिवार और स्कैम की आलोचना न कर सके? फरहान अख्तर से फिल्ममेकर का सवाल

बॉलीवुड एक्टर फरहान खान सोशल मीडिया पर आए दिन अपनी बेबाक राय रखते हैं। हाल ही में मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए एक्टर फरहान खान ने एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने मोदी सरकार के समर्थकों से कुछ सवाल किए। इसके जवाब में बॉलीवुड फिल्ममेकर अशोक पंडित ने फरहान अख्तर को जवाब दिया।

फरहान अख्तर ने अपने पोस्ट में सरकार की कड़ी आलोचना करते हुए लिखा- ‘पहले तो आप सरकार की आलोचना नहीं करते। फिर ऊपर से आप किसी गवर्नमेट की पॉलिसी को भी क्रिटिसाइज नहीं करते। कोविड से जुड़ी समस्याओं और कमियों को भी आप नजरअंदाज करते हैं। आप गाय के गोबर को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। अब अगला क्या?’

इस पर फिल्म डायरेक्टर अशोक पंडित बोल पड़े- ‘पहले तो आपने कभी गांधी परिवार की आलोचना नहीं की। फिर आप उनके द्वारा किए गए स्कैम की भी आलोचना नहीं कर पाए। इसके अलावा आप देश में हुए विभाजन, जो कि धार्मिक तौर पर भी रहा और शहरीकरण या नक्सलवाद हो सकते हैं, उनकी कभी आलोचना नहीं की। हाल ही में बंगाल का भी यही हाल रहा.. लिस्ट बहुत लंबी है फरहान..।’

— Ashoke Pandit (@ashokepandit) May 20, 2021