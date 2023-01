फरहान अख्तर के संगीत बैंड फरहान लाइव ने एक दशक पूरे किए

अभिनेता-गायक फरहान अख्तर के संगीत बैंड फरहान लाइव ने एक दशक पूरे कर लिए हैं।

फरहान अख्तर। (फोटो-इंडियन एक्‍सप्रेस )

