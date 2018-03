‘छह साल की उम्र में रेप’, डेजी आंटी की बात सुनकर भावुक हुए भांजे फरहान, बोले- दिल टूट गया

बॉलीवुड एक्टर फरहान अख्तर ने हाल ही में एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने हिंदी सिनेमा की एक्ट्रेस और अपनी आंटी डेजी इरानी का जिक्र किया। दरअसल, ये ट्वीट डेजी इरानी के उस खुलासे के ऊपर था जिसमें वह बताती हैं कि 6 साल की उम्र में उनके साथ रेप किया गया था। इसके बाद फरहान अख्तर ने अपने ट्वीट पर एक पोस्ट कर लिखा, ‘ इस आर्टिकल ने दिल तोड़ दिया। लेकिन मुझे गर्व है कि हमारी डेजी आंटी ने बोलने का सही कदम उठाया। यह बात सबके सामने लेकर आईं। यह ट्रेजिक है कि किस तरह से पेरेंट्स अपने बच्चों को सक्सेस की तरफ जबरदस्ती धकेलते हैं। यह अब फिल्म इंडस्ट्री और टीवी इंडस्ट्री के लिए वेकअप कॉल है। खबरदार रहें, होशियार रहें।’

दरअसल, डेजी ईरानी ने हाल ही में #MeToo कैंपेन के जरिए अपने दिल की बात सबके सामने रखी। अपनी आपबीती बताते हुए डेजी ने कहा था कि वह शख्स मेरे साथ गार्जियन के तौर पर रहता था। वह मुझे फिल्म ‘हम पंछी एक डाल के’ की शूटिंग के लिए मद्रास लेकर गया था। इस दौरान उसने मेरे साथ बदसलूकी की। मैं उस वक्त महज 6 साल की थी। उसने मुझे चेतावनी दी कि अगर मैंने किसी को भी इस बारे में बताया तो वह मुझे जान से मार देगा। इतना ही नहीं उसने मुझे बेल्ट से भी पीटा था। बता दें, एक्ट्रेस डेजी ईरानी 90 के दशक में रिलीज हुईं “नया दौर” और “धूल का फूल” जैसी फिल्मों में बतौर बाल कलाकार काम कर चुकीं हैं।

Heartbroken upon reading this article but proud that my aunt #DaisyIrani spoke up. It’s tragic to see parents push their kids to breaking point in order to achieve success vicariously through them. This should serve as wake up call for the film & TV industry. Be aware. Be warned. https://t.co/8ONbHJ21lG

— Farhan Akhtar (@FarOutAkhtar) March 23, 2018