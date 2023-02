Kareena Kapoor की पार्टी से मुंह छिपाकर भागे फरहान अख्तर-अमृता अरोड़ा, वीडियो वायरल

Farhan Akhtar-Amrita Arora: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है।

फरहान अख्तर और अमृता अरोड़ा (फोटो-इंस्टाग्राम)

पढें मनोरंजन (Entertainment News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram