फराह खान ने अपने लेटेस्ट व्लॉग में अपने दोस्त और सेलिब्रिटी फोटोग्राफर अविनाश गोवारिकर के फार्महाउस का दौरा किया। इस वीडियो में फराह ने न सिर्फ अविनाश के विशाल फार्महाउस की झलक दिखाई, बल्कि फिल्म इंडस्ट्री में उनके संघर्ष और सफलता से जुड़ी कई दिलचस्प बातें भी साझा कीं। उन्होंने बताया कि एक समय ऐसा भी था जब अविनाश के पास रहने के लिए अपना घर नहीं था और वे सलमान खान के घर में रहते थे। आज वही अविनाश बॉलीवुड के बड़े-बड़े सितारों के पसंदीदा फोटोग्राफर बन चुके हैं।

सोहेल खान के कमरे में रहते थे अविनाश

व्लॉग में फराह खान ने कहा, “एक समय ऐसा था जब अविनाश के पास रहने के लिए घर नहीं था। मुझे उस पर बहुत गर्व है। जब उनके पास अपना घर नहीं था, तब वह तीन साल तक सलमान खान के घर में सोहेल खान के कमरे में रहे।”

हालांकि अविनाश ने फराह की इस बात से पूरी तरह सहमति नहीं जताई। उन्होंने कहा, “समय को लेकर थोड़ा विवाद है। मैं सलमान के घर पर रहा जरूर था, लेकिन तीन महीने रहा या तीन साल… यह मुझे ठीक से याद नहीं।” इस पर फराह ने मजाक करते हुए कहा कि जब सोहेल खान की शादी हुई तो अविनाश को वह कमरा खाली करना पड़ा। उन्होंने कहा, “जब सोहेल की शादी हुई तो अविनाश को उनके कमरे से बाहर कर दिया गया और वह इस बात से काफी दुखी थे।”

यह भी पढे़ं: सिर्फ 20 दिन की शूटिंग के लिए कमल हासन ने चार्ज किए 150 करोड़, ‘कल्कि 2898 AD’ में काम कर बने सबसे महंगे स्टार

ऐसे बने बॉलीवुड के टॉप फोटोग्राफर

व्लॉग में अविनाश गोवारिकर ने यह भी बताया कि उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में अपनी शुरुआत कैसे की। उन्होंने कहा कि उन्हें फिल्मों से सबसे पहले अशुतोष गोवारिकर ने परिचित कराया था। अशुतोष ने ही उनकी मुलाकात फिल्म ‘बाज़ी’ की शूटिंग के दौरान आमिर खान से करवाई थी। आमिर खान का फोटोशूट करने के बाद अविनाश ने बॉलीवुड में अपनी मजबूत पहचान बना ली और इसके बाद उन्होंने सलमान खान के साथ भी काम किया।

सलमान खान के साथ काम करने को लेकर अविनाश ने कहा, “मैं हमेशा कहता हूं कि अगर सलमान खान आपको पसंद करते हैं तो आपकी जिंदगी सेट हो जाती है।” उन्होंने यह भी बताया कि फराह खान ने ही उनकी मुलाकात शाहरुख खान से करवाई थी और बाद में उन्होंने ‘ओम शांति ओम’ के दौरान शाहरुख के साथ काम किया। इस पर फराह ने मजाक में कहा, “उसके बाद तो यह सिर्फ शाहरुख खान के साथ ही शूट कर रहा है।”

फराह ने यह भी बताया कि अमिताभ बच्चन भी अविनाश को बहुत पसंद करते हैं और अपने फोटोशूट के लिए अक्सर उन्हीं के साथ काम करना पसंद करते हैं।

यह भी पढ़ें: ‘हमारे लिए मुश्किल समय’- अनुराग डोभाल की तबीयत पर पत्नी रितिका चौहान का बयान: आपकी दुआएं चाहिए

अविनाश के शानदार फार्महाउस की झलक

अविनाश गोवारिकर ने अपने करियर में लंबा सफर तय किया है और उनका विशाल फार्महाउस उनकी सफलता की कहानी बयान करता है। इस प्रॉपर्टी में जानवरों के लिए एक बड़ा हिस्सा बनाया गया है, जहां उनकी पत्नी द्वारा बचाए गए जानवर रखे जाते हैं। व्लॉग के दौरान अविनाश ने दो गायें भी दिखाईं, जो उन्हें अभिनेता राम चरण ने गिफ्ट की थीं।

घर का इंटीरियर काफी शानदार है। ऊंची छतें और लकड़ी के फर्नीचर घर को लग्जरी लुक देते हैं। हॉल में बड़ी-बड़ी खिड़कियां हैं, जिससे बाहर का नजारा घर के अंदर तक दिखाई देता है। बातचीत के दौरान अविनाश ने बताया कि घर के सोफे उन्होंने गौरी खान और सुज़ैन खान की इंटीरियर डिजाइन कंपनियों से लिए थे, जब उन्होंने उनके साथ काम किया था।

घर में दो किचन भी हैं, एक आउटडोर और एक इंडोर। इसके अलावा उन्होंने घर के कमरों की भी झलक दिखाई, जिन्हें बेहद सादगी और मिनिमल डिजाइन के साथ सजाया गया है।