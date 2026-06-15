बॉलीवुड अभिनेत्री तमन्ना भाटिया का मुंबई स्थित घर किसी ड्रीम हाउस से कम नहीं है। हाल ही में कोरियोग्राफर और फिल्ममेकर फराह खान अपने कुक दिलीप के साथ तमन्ना के लोखंडवाला स्थित घर पहुंचीं। घर का दौरा करते हुए फराह ने इसे इलाके का “सबसे बेहतरीन घर” तक बता दिया।

बाहर से साधारण दिखने वाले इस घर का इंटीरियर बेहद खूबसूरत और एलिगेंट है। घर में बेज और आइवरी टोन की थीम, सॉफ्ट लाइटिंग और गुलाबी रंग की डाइनिंग टेबल इसे खास बनाती है। लिविंग एरिया में सफेद रंग का बड़ा सोफा रखा गया है, जिस पर रंग-बिरंगे कुशन घर की सादगी में रंग भरते नजर आते हैं।

(Photo: Farah Khan/YouTube)

घर के प्रवेश द्वार को लकड़ी से सजाया गया है, जबकि ऑलिव ग्रीन एक्सेंट वॉल और इंडोर प्लांट्स घर को नेचुरल लुक देते हैं। दिलचस्प बात यह है कि पूरे घर में सिर्फ एक ही पेंटिंग लगी हुई है। उसकी ओर इशारा करते हुए तमन्ना ने कहा, “यह मेरे पास मौजूद इकलौता आर्ट पीस है।”

(Photo: Farah Khan/YouTube)

घर के इंटीरियर में ब्लैक एंड व्हाइट फर्नीचर का इस्तेमाल किया गया है। वहीं एक एक्वेरियम भी घर की खूबसूरती को बढ़ाता है। इसे देखकर फराह ने मजाकिया अंदाज में पूछा कि क्या इसका कोई फेंग शुई कनेक्शन है। इस पर तमन्ना ने कहा कि यह शुभता से जुड़ा है, लेकिन उन्हें इसकी पूरी जानकारी नहीं है। फराह ने तुरंत जवाब दिया, “जो भी है, यह काम जरूर कर रहा है।”

(Photo: Farah Khan/YouTube)

घर का सबसे आकर्षक हिस्सा इसकी रैपअराउंड बालकनी है। यहां मौजूद विशाल जकूज़ी ने फराह का ध्यान खींच लिया। जब फराह ने पूछा कि इसका इस्तेमाल कौन करता है, तो तमन्ना हंसते हुए बोलीं, “मैंने इसे अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ तीन बार इस्तेमाल किया है।”

(Photo: Farah Khan/YouTube)

तमन्ना ने बताया कि इस लग्जरी जकूज़ी का पूरा श्रेय उनके पिता को जाता है। उन्होंने कहा, “मेरे पिता मेरी हर अजीब ख्वाहिश पूरी करते रहते हैं।” अभिनेत्री ने यह भी बताया कि दोस्तों के आने पर इस जगह पर काफी मस्ती होती है।

(Photo: Farah Khan/YouTube)

इससे पहले एक इंटरव्यू में तमन्ना ने खुलासा किया था कि उनके घर का ज्यादातर डिजाइन उनके पिता ने तैयार किया है। उन्होंने कहा, “मुझे रंग बहुत पसंद हैं। मेरे पापा ने अलग-अलग जगहों से चीजें खरीदकर इस घर को खूबसूरती से सजाया है।”

(Photo: Farah Khan/YouTube)

होम डेकोर के बारे में बात करते हुए तमन्ना ने कहा कि वह घर की सजावट के साथ और ज्यादा प्रयोग करना चाहती हैं। उनके मुताबिक, घर के दरवाजों को अलग-अलग रंगों से पेंट करना काफी दिलचस्प हो सकता है।