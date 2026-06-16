बॉलीवुड की फेमस कोरियोग्राफर फराह खान ने फिल्म ‘मैं हूं ना’ से डायरेक्शन में डेब्यू किया। इसके बाद उन्होंने ब्लॉकबस्टर ‘ओम शांति ओम’ बनाई और फिर ‘तीस मार खान’ का निर्देशन किया। अपनी इस फिल्म में उन्होंने अक्षय कुमार को कास्ट किया। अक्षय इस फिल्म के अभिनेता के साथ-साथ निर्माता भी थे। अब हाल ही में फराह ने इस मूवी से जुड़ा एक खुलासा किया है।

बता दें कि ‘तीस मार खान’ बॉक्स ऑफिस पर बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई थी। रिलीज के समय क्रिटिक्स ने इसकी आलोचना की थी। हालांकि, समय के साथ यह फिल्म लोगों की कल्ट फेवरेट बन गई। अब हाल ही में ‘भूत बंगला’ के प्रमोशन के दौरान एक्टर-डायरेक्टर की इस जोड़ी ने ‘तीस मार खान’ के दिनों को याद किया, खासकर मालशेज घाट में हुई शूटिंग को।

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क्या बोलीं फराह खान?

इस बातचीत में फराह ने बताया, “हम मालशेज में ‘तीस मार खान’ की शूटिंग कर रहे थे। हर दिन सुबह 8 बजे का कॉल टाइम होता था। सभी वहीं रुकते थे, क्योंकि मुंबई से वहां तक पहुंचने में लगभग ढाई घंटे लगते थे। लेकिन अक्षय हर शाम पैक-अप के बाद घर चले जाते थे और अगली सुबह 7:45 बजे तक वापस आ जाते थे।”

फराह खान की यह बात सुनकर राजपाल यादव थोड़ा हैरान रह गए। फराह और अक्षय ने उनकी तरफ मुड़कर पूछा, “बताओ कैसे?” इस पर राजपाल को कुछ समझ नहीं आया। तब अक्षय ने बताया, “मैंने हेलिकॉप्टर से सफर किया।” फिर फराह ने आगे कहा, “मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार किसी एक्टर को हेलिकॉप्टर का इस्तेमाल टैक्सी की तरह करते देखा। लेकिन अच्छी बात यह थी कि वह हमेशा समय पर पहुंचते थे।”

इसके बाद अक्षय ने तुरंत अपना बचाव करते हुए कहा, “लेकिन इससे किसी को क्या परेशानी हो सकती थी। प्रोड्यूसर तो मैं खुद ही था।” फराह ने पलटकर कहा, “और मैं भी तो थी।” अक्षय ने सहमति में सिर हिलाया, फिर फराह ने मजाक में उन पर आरोप लगाया और कहा, “मेरे सारे पैसे खा गया।” इस पर अक्षय ने जवाब दिया, “मैंने पैसे खा लिए? उस फिल्म से तो सबसे ज्यादा पैसे तुमने कमाए थे। फिर फराह ने कहा, “रॉनी को फोन करो और उनसे हमारे पैसों के बारे में पूछो।”

तीस मार खान ने की थी इतनी कमाई

बता दें कि ‘तीस मार खान’ ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर लगभग 84 करोड़ रुपये कमाए थे, लेकिन यह फराह की पिछली डायरेक्ट की गई फिल्मों जैसी तारीफ नहीं पा सकी। बाद में फराह ने बताया था कि इस आलोचना का उनकी मेंटल हेल्थ पर बुरा असर पड़ा था।

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