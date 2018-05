‘कास्टिंग काउच’ के लिए तैयार हैं फराह खान

बॉलीवुड कोरियोग्राफर फराह खान इन दिनों सोनम कपूर के संगीत में होने वाली परफॉर्मेंस की तैयारी कर रही थीं, इसी बीच फराह खान के साथ एक हादसा हो गया है। फराह खान के पैर पर चोट लग गई है। फराह खान ने इस बात की जानकारी खुद इंस्टाग्राम स्टोरी पर फोटो शेयर कर दी थी। वहीं अब फराह खान ने कास्टिंग काउच के बारे में भी चुप्पी तोड़ी है। पिछले कुछ समय से बॉलीवुड सेलेब्स कास्टिंग काउच को लेकर अपनी राय रख रहे हैं तो वहीं फराह खान ने फोटो शेयर कर कहा है कि वह कास्टिंग काउच के लिए तैयार हैं।

ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट से कोरियोग्राफर फराह खान ने एक फोटो शेयर की है। तस्वीर में फराह व्हीलचेयर पर बैठी हुई नजर आ रही हैं इसके साथ ही उनके पैर पर प्लास्टर भी चढ़ा हुआ है। फोटो शेयर करते हुए फराह खान ने कैप्शन लिखा, ”कास्टिंग काउच के लिए तैयार।” तीन घंटे पहले शेयर की गई फराह खान की तस्वीर को 45 हजार से ज्यादा लाइक्स मिल चुके हैं। इसके साथ ही फोटो पर कमेंट्स करने वालों की संख्या सैकड़ों में है। फैन्स फराह खान के जल्द ठीक होने की बात कह रहे हैं।

A post shared by Farah Khan Kunder (@farahkhankunder) on May 2, 2018 at 11:58pm PDT

And @RajkummarRao can u send me the crutches back? n the ankle brace too.. pic.twitter.com/lJMfenRjZx

— Farah Khan (@TheFarahKhan) May 2, 2018