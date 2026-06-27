बॉलीवुड फिल्ममेकर और कोरियोग्राफर फराह खान के कुकिंग यूट्यूब चैनल को दर्शकों का काफी प्यार मिलता है। साथ ही उनका मजाकिया अंदाज भी लोगों को पसंद है। हाल ही में अब फराह खान को शेखर सुमन के शो शेखर टूनाइट में देखा गया। यहां उन्होंने काफी बातों पर बात की। फराह ने अपनी शादीशुदा जिंदगी में रोमांस से लेकर अपने पति शिरीष कुंदर के जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन पर भी रिएक्ट किया। उनका कहना है कि वो शिरीष और अपने बेटे में कंफ्यूज हो जाती हैं।

कोरियोग्राफर के पति शिरीष कुंदर ने कुछ समय पहले अपना हैरान कर देने वाला ट्रांसफॉर्मेशन सोशल मीडिया पर साझा किया था। इंस्टाग्राम पर शिरीष एक अलग ही अंदाज में दिखाई दिए थे। फराह के पति अपनी शार्प जॉलाइन, नया हेयरकट और बॉडी को फ्लांट करते दिखाई दिए थे। अपने सोशल मीडिया पर अपने रील्स के साथ वो काफी एक्टिव नजर आते हैं।

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उनके इसी ट्रांसफॉर्मेशन पर रिएक्ट करते हुए फराह खान ने मजाकिया अंदाज में कहा, शिरीष तो अब ज्यादा यंग और हैंडसम हो गया है। वो और मेरा बेटा दोनों बराबर हाइट के हैं। मैं जब रात को सो रही होती हूं या बेडरूम में कोई आता है तो समझ नहीं आता मेरा बेटा आया है या पति शिरीष। फिर जब वो इंसान मुझसे गले लगता है तो समझ आता है कि ये तो मेरा बेटा है।

इस जवाब पर फराह खान से पूछा जाता है कि क्या शादी के बाद प्यार और रोमांस खत्म हो जाता है तो इस पर जवाब देते हुए फराह मानती है कि ’22 साल शादी में साथ रहने के बाद रोमांस कम हो जाता है। ये सभी की शिकायत है।’ फराह ने बताया कि ‘जब वो और शिरीष डेट कर रहे थे, तब उसे पाने की चाह सबसे ज्यादा होती है।’

‘लेकिन शादी के बाद वही एक्साइटमेंट और रोमांस पहले जैसा नहीं रहता। रिश्ते की अहमियत फिर दूसरी चीजों में दिखने लगती है। आज मैं शिरीष की सबसे ज्यादा कद्र एक अच्छे पिता और पूरे परिवार का ख्याल रखने वाले इंसान के रूप में करती हूं। उनके बिना हमारा घर नहीं चल सकता।’ फराह ने कहा

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फराह ने अपने पति शिरीष की तारीफ करते हुए कहा कि ‘वो एक बेहतरीन पिता है। उन्होंने बतौर पिता हमारे तीनों बच्चों को प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटीज में एडमिशन के लिए लगातार मार्गदर्शन किया।’ फराह ने यह भी बताया कि शिरीष हमेशा कुछ नया सीखने की कोशिश करते रहते हैं। वह लगातार स्क्रिप्ट लिख रहे हैं और इन दिनों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी गहराई से जानकारी ले रहे हैं। फराह ने उन्हें एकांत पसंद इंसान बताया और कहा कि यही उनकी उन खूबियों में से एक है, जिसने उन्हें हमेशा शिरीष की ओर आकर्षित किया।

भले ही फराह खान लगातार ग्लैम की दुनिया में बनी रहती हैं। अपने वीडियोज, इंटरव्यूज और शोज में मौजूदगी के चलते वो चर्चा में रहती हैं लेकिन उनके पति उनके साथ ज्यादा दिखाई नहीं देते हैं। कोरियोग्राफर जल्द ही अब लॉक अप सीजन 2 में बतौर होस्ट नजर आएंगी, उनके साथ एक्टर रितेश देशमुख भी दिखाई देंगे। 27 जून से ये शो नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगा।