फेमस डांस कोरियोग्राफर और डायरेक्टर फराह खान सोशल मीडिया पर किए अपने एक कमेंट की वजह से चर्चा में आ गई हैं। फराह ने ब्यूटी टिप पर अपना एक नाराजगी भरा कमेंट किया है। उन्होंने यह कमेंट किसी और पर नहीं बल्कि अपने पति शिरीष कुंदर के ट्वीट पर किया है। फराह ने अपने ट्विटर अकाउंट पर शिरीष द्वारा दिए एक ब्यूटी टिप पर कमेंट करते हुए लिखा, ‘जब मैंने मास्क लगाया था तब तो तुम चिल्लाए थे’। अब फराह का यह कमेंट देख उनके फैन्स खुद को हंसने से नहीं रोक पा रहे हैं। फराह फिल्म इंडस्ट्री की बेहतरीन डांस कोरियोग्राफर में से एक हैं।

फराह अक्सर अपनी हाजिर जवाबी और बिंदासपन के लिए चर्चा में रहती हैं। वहीं अब पति शिरीष कुंदर के लिए किया उनका यह नाराजगी भरा कमेंट भी सबको मजाक ही लग रहा है। शिरीष ने कुछ समय पहले अपने ट्विटर अकाउंट पर एक ट्वीट किया है।

Beauty Tip:

Apply face mask.

You will look scary.

Remove face mask after 5 minutes.

Anything will be an improvement.

— Shirish Kunder (@ShirishKunder) February 21, 2018