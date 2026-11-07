फिल्ममेकर, कोरियोग्राफर और यूट्यूबर फराह खान ने आज के एक्टर्स और इंडस्ट्री के बड़े सुपरस्टार्स के काम करने के तरीके में फर्क बताया है। उन्होंने शाहरुख खान, सलमान खान और अक्षय कुमार जैसे सितारों का उदाहरण देते हुए कहा कि पुराने दौर के सुपरस्टार्स को खुद पर भरोसा था और वे अपनी टीम के काम पर भी विश्वास करते थे लेकिन ऐसा आजकल के एक्टर्स के साथ नहीं है।

फराह के मुताबिक आज की नई पीढ़ी के कई एक्टर्स में इस भरोसे की कमी नजर आती है। उनका कहना है कि आजकल के एक्टर्स अपने काम पर ध्यान देने के बजाय दूसरे डिपार्टमेंट्स में भी दखल देने लगते हैं, जबकि उन कामों की जिम्मेदारी किसी और की होती है।

नेहा धूपिया के साथ बात करते हुए फराह खान ने कहा, ‘आजकल कई एक्टर्स हर चीज में दखल देना चाहते हैं। उन्हें डायरेक्टर पर भरोसा नहीं होता। वे गानों की कोरियोग्राफी से लेकर म्यूजिक और कास्टिंग तक में अपनी राय देने लगते हैं।’

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फराह के मुताबिक, ऐसा तब होता है जब किसी एक्टर को खुद पर भरोसा नहीं होता। अगर कलाकार को अपनी काबिलियत पर विश्वास है, तो वह दूसरों के काम पर भरोसा करना भी जानता है। अपनी बात को समझाते हुए फराह ने शाहरुख खान के साथ काम करने का एक्सपीरियंस भी शेयर किया। उन्होंने बताया कि फिल्म ‘मैं हूं ना’ के लिए जब उन्होंने सुष्मिता सेन को चुना, तो शाहरुख ने उनकी पसंद पर कोई सवाल नहीं उठाया।

इसी तरह ‘ओम शांति ओम’ के लिए जब फराह ने एक नई हीरोइन को कास्ट करने की बात कही, तो शाहरुख ने उन पर भरोसा किया और बिना किसी सवाल के उनकी पसंद को मंजूरी दे दी।

फराह का कहना है कि हर किसी को अपना काम करने देना चाहिए। जब आप खुद पर भरोसा करते हैं, तो दूसरों की काबिलियत और फैसलों पर भी विश्वास रखते हैं।

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फराह खान इन दिनों अपने यूट्यूब चैनल के लिए काफी चर्चा में रहती हैं। वह सेलेब्स के साथ उनके होम टूर और फूड रिलेटेड वीडियो बनाती दिखाई देती हैं। उनके वीडियोज और उनके कुक दिलीप के साथ की उनका मस्ती-मजाक काफी पसंद किया जाता है।