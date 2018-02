वेलेंटाइन्स डे पर फराह खान के बेटे ने उड़ाया उनका ‘मजाक’, ‘गुस्साई’ मां ने यूं जाहिर की नाराजगी

कोरियोग्राफर-फिल्ममेकर फराह खान ने वेलेंटाइन्स डे पर एक फनी ट्वीट किया है। इस ट्वीट में उन्होंने लिखा- मेरे बेटों ने मुझे वेलेंटाइन्स डे विश किया- आई लव यू… क्योंकि आप बहुत chubby हो। इसके बाद फराह ने एक एंग्री इमोजी बनाया और लिखा- उसकी बर्थडे पार्टी कैंसिल करने के लिए भी तो बहुत देर हो गई है। शायद फराह को अपने बेटे का उन्हें चबी बुलाना पसंद नहीं आया। फराह के इस ट्वीट को हजारों लोगों ने लाइक और शेयर किया है। एक यूजर ने लिखा- क्या अगर वो तुम्हारी तुलना किसी टैडी बियर से करते तो काफी होता?

मालूम हो कि फराह खान के दो बेटे और एक लड़की है। जहां तक बात उनके वर्क फ्रंट की है तो वह आखिरी बार फिल्म हैप्पी न्यू ईयर और देवी लेकर आई थीं। हैप्पी न्यू ईयर ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई कर ली। फिल्म मेकिंग और डायरेक्शन के अलावा फराह टीवी जगत में भी काफी सक्रिय रहती हैं। नच बलिए, कॉमेडी नाइट्स बचाओ और इंडियन आइडल जैसे कई मशहूर शोज में उन्होंने कई-कई सीजन जज किए हैं। यह शो टीआरपी के मामले में काफी कामयाब भी रहे हैं।

My sons valentine wish to me” I LOVE YOU… because ur so chubby”!!! too late to cancel his bday party too

