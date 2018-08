अनिल कपूर, ऐश्वर्या राय और राजकुमार राव स्टारर फिल्म ‘फन्ने खां’ 3 अगस्त को सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी है। हालांकि फिल्म दर्शकों की मिली-जुली प्रतिक्रियाएं मिली। इसी बीच फिल्म एक लड़की का रिव्यू सोशल मीडिया पर काफी पसंद किया जा रहा है। ‘फन्ने खां’ को देखने के बाद लड़की ने फिल्म के लिए ऐसी बात कही है कि फिल्म निर्माता ओमप्रकाश मेहरा सुनकर गदगद हो गए हैं। प्रोड्यूसर ने लड़की के वीडियो को अपने वैरिफाइड ट्विटर अकाउंट से शेयर भी किया है।

लड़की वीडियो में कहती है- ”मैंने हाल ही में फन्ने खां को देखा यह बहुत अच्छी फिल्म है। यह एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसे बॉडीशेमिंग का शिकार होना पड़ता है। यह ऐसी स्टोरी है जिसे मैं खुद से रिलेट कर सकती हूं। आजकल की मोटी लड़कियों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, लोग ताने मारते हैं कि तुम मोटी हो, तुम अच्छे कपड़े नहीं पहन सकती हो। मुझे फिल्म का गाना मेरे जैसा मैं हूं, तेरे जैसा तू है। आज की लड़कियां ये गाना गा सकती हैं और गाती भी हैं। शुक्रिया ओमप्रकाश मेहरा सर, यह अच्छी फिल्म है।”

This means a lot to me and my team @ROMPPictures. Thank you

फिल्म की कहानी साल 2000 में आई डच फिल्म एवरीबडीज फेमस पर आधारित है। फिल्म एक संगीत प्रेमी ट्रैक्सी ड्राईवर की कहानी है जिसकी बेटी सिंगर बनना चाहती है। फिल्म में अनिल कपूर ने फन्ने खां का रोल अदा किया है और ऐश्वर्या राय बच्चन ने बेबी सिंह (पॉपस्टार) का किरदार अदा किया है। ‘फन्ने खां’ अपनी बेटी के सपनों को पूरा करने के लिए बेबी सिंह का किडनैप कर लेता है। खास बात यह है कि इस फिल्म से काफी उम्मीदें लगाई जा रही थीं। फिल्म का निर्देशन अतुल मांजेकर ने किया है। फिल्म का बजट करीब 50 करोड़ रुपए का बताया जा रहा है।

