पाकिस्तानी गायक आतिफ असलम सोशल मीडिया पर ट्रोल हो गए हैं। दरअसल आतिफ असलम ने न्यूयॉर्क में इसी महीने पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस से पूर्व आयोजित एक कार्यक्रम में भारतीय गाना गाया था। आतिफ असलम ने इस कार्यक्रम में साल 2009 में बनी रणबीर कपूर और कैटरीना कैफ की बॉलीवुड फिल्म ‘अजब प्रेम की गजब कहानी’ का गाना ‘तेरा होने लगा हूं’ गाया था। मशहूर गायक आतिफ असलम ने बॉलीवुड में कई गाने गए हैं। ‘तेरा होने लगा हूं’ गाना भी आतिफ असलम ने ही गाया है। लेकिन अब लोग पाकिस्तान के कार्यक्रम में भारतीय गाना गाने पर आतिफ असलम से ख़फा हो गए हैं और उन्हें सोशल मीडिया पर निशाने पर ले रहे हैं।

एक यूजर ने आतिफ असलम को निशाने पर लेते हुए ट्विटर पर लिखा कि ‘आपके जैसे लोगों पर शर्म आती है।’ सायदा सानिया नकवी नाम की एक महिला ने लिखा कि ‘मैं पहले ही दिन से आतिफ असलम को पसंद नहीं करती। वो बहुत घमंडी हैं और उन्हें लगता है कि वहीं सबसे अच्छे हैं कोई उनके जैसा नहीं है। अब ना सिर्फ आतिफ असलम का बहिष्कार करें बल्कि भारतीय कंटेंट का भी हम बहिष्कार करें। मुझे सच में बहुत बुरा लगा इसे बंद करने की जरूरत है।’ पाकिस्तानी मीडिया ने भी आतिफ असलम को खरी खोटी सुनाई है।

#مشعل_راہ_گانے

From day one i don’t like atif aslam he is very proudy and he thinks that he is the best, no one is like him etc.

Now boycott not only #AtifAslam but also indian content.

I really feel bad to see indian content as our top trends.

This needs to be stop. — syeda sania naqvi (@sanianaqvi_11) August 7, 2018

Have heard Atif Aslam refused to hold the Pakistan flag! If true it is shameful indeed! Why wld he do such a senseless act? For commercial purposes? Disgusting! And I really liked his work too. But this act has destroyed it all.#AtifAslam #shameful — نمرہ احمد (@Nimrah788) August 8, 2018

हालांकि कई लोगों ने आतिफ असलम का बचाव भी किया है और मीडिया की भी खबर ली है। अमन कार्की नाम के एक शख्स ने ट्विटर पर लिखा कि ‘आतिफ असलम एक राष्ट्रभक्त इंसान हैं। उनके बारे में गलत खबर चलाने वाली मीडिया को शर्म आनी चाहिए। उन लोगों को भी शर्म आनी चाहिए जो यह सोचते हैं कि म्यूजिक को सीमाओं में बांधा जा सकता है। मुझे आतिफ पर गर्व है मैं उनसे अपने आखिरी सांस तक प्यार करूंगा।’

#Atifaslam is the most patriotic guy from pakistan…..Shame on media for trolling this fake news and the people who think that music has boundaries are simply useless…I am proud to be #Aadeez

and i will love him until my last breath — Âman Karki (@itsaman27) August 7, 2018

It is okay if @itsaadee sings any of his songs in any of his event. Who are we to judge his patriotism? He has sung many songs for Army and Airforce, no one remembers that but yeah of course one song and he becomes anti-Pak. Applause for this mindset#AtifAslam #ProudPakistan — Nayab* (@nayabwanttosay) August 8, 2018

Idk what kind of maniacs are criticising Atif for singing an Indian song at an Independence Parade.. I mean in the end he’s the one who sung those song.. art is art and music is music… its not pakistani or indian.. Think Big Pakistanis #AtifAslam — Laiba Ejaz (@laibaejaz1) August 8, 2018

Atif aslam the coolest , best live singer hands down had soo much fun at the nyc independence day parade pic.twitter.com/Z5ovpwzYyY — 마르찬 (@Mariahluvurself) August 5, 2018

बाद में ट्रोलर्स को खुद आतिफ असलम ने भी अपने अंदाज में जवाब दिया।

#Nevergiveup Simply love my haters Bayshak Allah izzat denay aur rakhnay wala hai Sabz jhanda meri pehchan (cont) https://t.co/ZD7kbQA6lO — Atif Aslam (@itsaadee) August 9, 2018

आपको बता दें कि साल 2004 में अपनी एलबम ‘जल परी’ से आतिफ असलम ने गायकी का ऐसा जादू बिखेरा था कि उनकी पहली ही एलबल सुपर डुपर हिट हो गई ती। इसके बाद उन्होंने ‘दूरी’ और ‘मेरी कहानी’ टाइटल से दो और एलबम रिलीज की। महज 3 सालों के अंदर आतिफ बॉलीवुड में मशहूर हो गए। तब से लेकर अब तक आतिफ ने बॉलीवुड की कई फिल्मों में अपनी आवाज से लोगों को अपना दीवाना बनाया है।

