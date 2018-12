Kapil Sharma-Ginni Chatrath Wedding: कॉमेडियन कपिल शर्मा और उनकी बचपन की दोस्त गिन्नी चतरथ आज 12 दिसंबर को शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। इसी मौके पर मशहूर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने बेहतरीन तरीके से अपनी कलाकृति के जरिए कपिल शर्मा और गिन्नी चतरथ को शादी की मुबारकबाद दी। इस आर्टिस्ट ने ओडिसा में पुरी के तट पर रेत से एक चित्र बनाई और उसपर कॉन्ग्राचुलेशन कपिल और गिन्नी लिखा। वैसे तो सुदर्शन ने कई तस्वीरे बनाई हैं लेकिन उनकी इस आकृति को देखकर कपिल और गिन्नी दंग रह गए।

कपिल शर्मा और गिन्नी चतरथ जालंधर के होटल क्लब कबाना में शादी करने वाले हैं। इनकी शादी सिख रीति रिवाज के साथ होने वाली है और शादी यूट्यूब चैनल पर प्रसारित होने वाला है ताकि उनके फैन्स घर बैठे उनकी शादी को देख सकें। शादी के बाद 14 दिसंबर को कपिल अपने होमटाउन अमृतसर में रिसेप्शन पार्टी देने वाले हैं और फिर 24 दिसंबर को मुंबई में रिसेप्शन देगें जिसमें फिल्म इंडस्ट्री के उनके दोस्त शामिल होंगे।

Congratulations to @KapilSharmaK9 & @ChatrathGinni as they embark on their New Journey together. My SandArt at Puri beach in Odisha . #KapilWedsGinni pic.twitter.com/9bP1WoKLpX

— Sudarsan Pattnaik (@sudarsansand) December 12, 2018