Surinder Shinda Death: मशहूर पंजाबी गायक सुरिंदर शिंदा का निधन, वेंटिलेटर पर थे सिंगर

Punjabi Singer Surinder Shinda Passed Away: सुरिंदर शिंदा पंजाबी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का मशहूर चेहरा थे। कई हिट पंजाबी गाने के अलावा, वह कुछ पंजाबी फिल्मों में भी दिखाई दिए।

Surinder Shinda Death (Photo: Surinder Shinda/Insta)

पढ़ें मनोरंजन (Entertainment News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram