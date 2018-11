एड फिल्ममेकर एलीक पदमसी का निधन, 90 साल की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा

ऐड फिल्मकार एलीक पदमसी (Alyque Padamsee) का निधन हो गया है। फिल्म गांधी में मोहम्मद अली जिन्ना का किरदार निभाने वाले एलीक ने दुनिया को 90 साल की उम्र में अलविदा कह दिया है। फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन एडवरटाइजिंग कहे जाने एलीक पदमसी ने प्रचार की दुनिया में खूब नाम कमाया। ऐड फिल्मकार एलीक पदमसी ने देश की टॉप एडवरटाइजिंग कंपनी लिंटास’ की स्थापना की। उन्होंने अपने करियर में ‘लिरिल’, ‘हमारा बजाज’ और ‘कामासूत्र’ जैसे ब्रैंड्स के लिए कई विज्ञापनों को भी बनाया था। खास बात यह है कि एलीक पदमसी 7 साल की उम्र में विलियम शेक्सपियर के प्ले ‘मर्चेंट ऑफ वेनिस’ से डेब्यू किया था। इस प्ले का निर्देशन उनके भाई बॉबी पदमसी ने किया था।

एलीक पदमसी के निधन की खबर सामने आने के बाद इंडस्ट्री से जुड़े लोग सोशल मीडिया पर उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। निमरत कौर ने एक ट्वीट में लिखा- भगवान आपके परिवार और फैन्स को यह दुख सहने की शक्ति दे। आप सच में एक योद्धा थे। भगवान आपकी आत्मा को शांति प्रदान करे। इसके अलावा कुणाल विजयकर और अतुल कास्बेकर समेत कई लोगों ने ट्वीट कर दुख व्यक्त किया है।

Deepest condolences and prayers for the family and loved ones of #AlyquePadamsee sir…a true pioneer. May he rest in peace.

Saddened to hear of the passing of advertising doyen #AlyquePadamsee

When he was head of Lintas he’d given me some of my early breaks in advertising photography

Ever grateful for the break and opportunity

RIP Sir

— atul kasbekar (@atulkasbekar) November 17, 2018