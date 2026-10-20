सोशल मीडिया सेंसेशन मिस्टर फैजू और तान्या ने हाल ही में मुंबई में ग्रैंड वेडिंग रिसेप्शन देकर अपनी शादी की खुशियों को सेलिब्रेट किया। इस खास मौके पर टीवी इंडस्ट्री, रियलिटी शोज और डिजिटल एंटरटेनमेंट की दुनिया से जुड़े कई सितारे कपल को बधाई देने पहुंचे।

यहां फैजू के करीबी दोस्तों से लेकर इंडस्ट्री के लोगों को यहां देखा गया। वहीं फैंस का ध्यान जन्नत की गैर-मौजूदगी पर भी गया। फराह खान, अर्चना गौतम, विशाल पांडे समेत कई लोगों ने फैजू के रिसेप्शन की इनसाइड फोटोज और वीडियोज को शेयर किया।

फैजू के रिसेप्शन से जन्नत गायब

हालांकि फैंस की नजरें जन्नत जुबैर को भी ढूंढती नजर आईं। ऑनलाइन वर्ल्ड में फैजू और जन्नत की दोस्ती को काफी पसंद किया जाता है। दोनों ने साथ में कई शोज में काम किया है। ‘खतरों के खिलाड़ी 12’ में दोनों ने पार्टनर स्टंट भी परफॉर्म किए थे। बाद में उन्हें ‘लाफ्टर शेफ्स’ में भी साथ में देखा गया था। ऐसे में फैजू के रिसेप्शन में उन्हें मौजूद ना देख यूजर्स ने रिएक्शन दिए।

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फैजू के रिसेप्शन की गेस्ट लिस्ट में सृति झा, शिल्पा शिंदे, मन्नारा चोपड़ा, अर्चना गौतम, अंकिता लोखंडे-विक्की जैन, सना खान, ओरी, मनीषा रानी, ईशा मालविया, नगमा मिराजकर, युविका चौधरी, शिल्पा शिंदे, निक्की तंबोली और रियलिटी शो के विजेता मुनव्वर फारुकी समेत कई लोगों का नाम शामिल रहा।

फैजू-तान्या के रिसेप्शन के इनसाइड फोटोज

सितारों की मौजूदगी ने रिसेप्शन की रौनक बढ़ा दी। इस दौरान सभी सेलिब्रिटीज अपने स्टाइलिश अंदाज में नजर आए और वेन्यू के बाहर मौजूद फोटोग्राफर्स ने उनकी तस्वीरें कैमरे में कैद कीं।

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विशाल पांडे ने फैजू के रिसेप्शन के कुछ इनसाइड तस्वीरों और वीडियोज को शेयर किया। फराह खान ने कपल के साथ की तस्वीरें शेयर करते हुए उन्हें उनके जीवन की नई शुरुआत के लिए बधाईयां दीं।

अर्चना गौतम ने भी फैजू के दोस्तों समेत कई लोगों के साथ फोटोज को फैंस के साथ शेयर किया। शेफाली बग्गा ने भी फैजू-तान्या के रिसेप्शन तस्वीरों को शेयर करते हुए उन्हें बधाई दी। फैजू-तान्या की ग्रैंड एंट्री के वीडियो पर फैंस के लगातार रिएक्शन देखने मिल रहे हैं। दोनों ने साथ डांस भी किया।

हर सितारे का अपना अलग अंदाज देखने को मिला, जिसने इस समारोह को मनोरंजन जगत में चर्चा का विषय बना दिया। टीवी के लोकप्रिय चेहरों और डिजिटल दुनिया के चर्चित क्रिएटर्स की एक साथ मौजूदगी ने यह भी दिखाया कि भारत में टेलीविजन और सोशल मीडिया एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के बीच जुड़ाव लगातार मजबूत हो रहा है।