FaceApp Viral Photo Editing App: फन एप्लिकेशन FaceApp तेजी से भारत में लोकप्रिय हुआ है। FaceApp का इस्तेमाल कर आम जनता से लेकर बॉलीवुड सेलेब्स तक ओल्ड एज तस्वीर बना रहे हैं। सेलेब्स की ओल्ड ऐज तस्वीरें वायरल होने से लोग तेजी से इस ऐप को डाउनलोड कर रहे हैं। हालांकि बी-टाउन सेलेब्स की ओल्ड ऐज तस्वीरों के कारण चर्चा में आया FaceApp अब लोगों को सॉरी बोल रहा है। इंडियन यूजर्स को अब FaceApp डाउनलोड करने या फिर अपनी ओल्ड ऐज तस्वीर बनाने में मुश्किल आ रही है।

रातों-रात वायरल हुए फोटो एडिटिंग ऐप को लेकर लगता है कि अब वह भारत के यूजर्स को ब्लॉक कर रहा है। फिलहाल यह ऐप अभी भी Android यूजर्स के लिए प्ले स्टोर और iOS यूजर्स के लिए एप्पल ऐप स्टोर पर मौजूद है। लेकिन भारत के यूजर्स को ऐप डाउनलोड करने और फोटो एडिटिंग करने पर एरर दिखाई पड़ता है। FaceApp की ओर से सॉरी इमोजी के साथ एक संदेश देता है।

यदि आप तस्वीर बनाने की कोशिश करेंगे तो ऐसा मैसेज दिखाई पड़ेगा।

यदि आप Android यूजर्स हैं और भारत से FaceApp का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको मोबाइल स्क्रीन पर दिखाई पड़ेगा-“Something went wrong, Please try again”. यदि आप iOS यूजर्स हैं तो आपको लिखकर आता है- “ApiRequestError error 6 – Operation couldn’t be completed”. तमाम इंडियन यूजर्स ने इस बाबत ट्वीट कर अपनी शिकायत FaceApp तक भी पहुंचाई है। हालांकि अभी तक कंपनी की ओर से कोई भी आधिकारिक बयान नहीं आया है।

बता दें कि कई बॉलीवुड सितारों की FaceApp से बनाई ओल्ड ऐज तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। इस लिस्ट में अर्जुन कपूर, वरूण धवन, सिंगर शेखर रजवानी और प्रियंका चोपड़ा के पति निक जोनस का नाम शामिल है।

