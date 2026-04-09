अभिनेत्री स्वरा भास्कर आज अपना 37वां जन्मदिन मना रही हैं। एक बेटी की मां बन चुकी स्वरा भास्कर ने जनसत्ता से बात करते हुए कहा था कि मां बनने के बाद उनकी ज़िंदी पूरी तरह से बदल गई है।

स्वरा भास्कर ने कहा, ”मां बनने के बाद मैं नई इंसान हूं, कहा जाता है कि बच्चा पैदा होता है तो मां भी पैदा होती है और मैं अब इस बात को बिल्कुल मानती हूं। क्योंकि राव्या के जन्म के बाद मैं एक नई इंसान बन गई हूं। बेटी के होने से पहले मैं एक दूसरी शख्स थी, वो शख्सियत अलग थी मैं एक दूसरी इंसान थी। वो दूसरी जिंदगी थी, मुझे लगता है ये एक नई जिंदगी है क्योंकि मेरा दिल, मेरा दिमाग, मेरी आत्मा हर चीज में बदलाव आया है।”

स्वरा ने आगे कहा, ”मुझे बड़ा आइडेंटिटी क्राइसिस हुआ बच्चा होने के बाद। मेरे लिए ये एक अलग चैलेंज था, ये कौन है ये मेरा दिमाग क्या है? मैं इतनी एंबिशस लड़की थी, मैं इतनी करियर ओरिएंटेड थी। मैं हमेशा हर वक्त काम काम-काम करती थी अब मैं घर से बाहर नहीं निकलना चाहती अपना बच्चा छोड़कर। मैं ऐसी हाउसवाइफ बन गई हूं, बिना किसी हाउसवाइफ की काबिलियत के। वो क्वालिटी भी नहीं है मेरे अंदर, फिर भी मुझे छोड़ना नहीं है बच्चा अपना। मेरे लिए तो बहुत बड़ा आइडेंटिटी क्राइसिस हुआ है और ये बड़ी बात है मेरे लिए।”

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स्वरा ने कहा, ”मैं तो फेमिनिस्ट थी, ऐसा नहीं कि फेमिनिस्ट अपने बच्चों को प्यार नहीं करती या उन्हें ठीक से पालती नहीं। मैं अभी भी इस नई स्वरा को जान रही हूं, मैं भी इससे अभी दोस्ती कर ही रही हूं।”

स्वरा से जब पूछा गया कि क्या वो पुरानी स्वरा को याद करती हैं, तो उन्होंने कहा- ”वो दूसरा वक्त था जब करियर के लिए पागलों की तरह एक दिन में दो-दो शूट करते थे हम लोग। मैंने तो रात-रात भर ट्रैवेल करके एक दिन दूसरे शहर में शूट किया अगले दिन किसी तीसरे शहर में शूट किया। ये सब भी किया है मैंनै। लेकिन वो एक अलग जिंदगी थी ये एक अलग जिंदगी है। इस जिंदगी को जो स्वरा जी रही है वो एक नई इंसान है। मैं उसे अभी भी जान रही हूं अभी भी दोस्ती कर ही रही हूं।

‘पुरानी स्वरा की याद आती है’

स्वरा भास्कर ने कहा- ”कभी-कभी याद आती है। वो सिंगल वाली स्वरा, मस्ती करने वाली। लेकिन जब राव्या हुई तो मैं 35+ की थी। तब तक 15-18 साल की यूथ पूरी तरह जी चुकी थी। इसीलिए मुझे FOMO नहीं है। मैंने दुनिया देखी है, अकेले घूमी हूं, पार्टी की है, मस्ती की है, अच्छे-बुरे हर एक्सपीरियंस किए हैं। तो अब कोई अधूरापन नहीं है।”

स्वरा ने आगे कहा, ”हां, कभी-कभी लगता है कि जब छोटे थे और मजे करते थे तो अच्छा लगता था। लेकिन जब बच्ची की शक्ल देखती हूं, तो बाकी सब मायने नहीं रखता है। इस खुशी की किसी और चीज़ से तुलना ही नहीं हो सकती है। मैं इसे भगवान का आशीर्वाद मानती हूं। खासकर क्योंकि मेरी प्रेग्नेंसी नैचुरल हुई। औरतों का बायोलॉजिकल क्लॉक चलता है, बहुत कुछ दिमाग में होता है। लेकिन मुझे बच्चा नैचुरली हुआ और मैं खुद को बहुत खुशकिस्मत मानती हूं।”

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