विराट कोहली- अनुष्का शर्मा के रिसेप्शन का कार्ड आया सामने, 21 को दिल्ली और 26 को मुंबई में होगी पार्टी

टीम इंडिया के कैप्टन विराट कोहली और बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा ने सोमवार को इटली में शादी कर ली। दोनों ने अपनी शादी की खबर को सोशल मीडिया पर एक बेहद खूबसूरत कैप्शन के साथ साझा किया और सभी को धन्यवाद कहा। कोहली और अनुष्का ने वरमाला की तस्वीर शेयर कर लिखा दोस्तों, परिजनों और प्रशंसकों की दुआओं के कारण यह दिन और भी खास बन गया। हमारे सफर का अहम हिस्सा बने रहने के लिए धन्यवाद। दोनों की शादी देश से दूर इटली के गांव मिलान में बेहद प्राइवेट तरीके से संपन्न हुई लेकिन अब ग्रांड पार्टी का आयोजन भी होने वाला है। हाल ही दोनों का रिशेप्शन कार्ड सोशल मीडिया पर आया है। 21 दिसंबर को दिल्ली में दोनों की शादी का ग्रांड रिसेप्शन आयोजित किया जाएगा। वहीं 26 दिसंबर को क्रिकेटर्स और बॉलीवुड स्टार्स के लिए अलग से मुंबई में शानदार रिसेप्शन का आयोजन किया जाएगा। जहां पर तमाम बॉलीवुड हस्तियां और क्रिकेटर्स शिरकत करेंगे। दोनों की शादी का क्रिकेट और ब़लीवुड लवर्स को लंबे समय से इंतजार था।

शादी से पहले दोनों की रिंग सेरेमनी आयोजित हुई। हाल ही दोनों की रिंग सेरेमनी का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है। इस दौरान कोहली ने ब्लू कलर का कोट-पैंट और अनुष्का ने हरे लाल रंग की शादी और सादा मेकअप में नजर आईं। वीडियो में दोनों एक दूसरे को रिंग पहना रहे हैं।

Virat and Anushka during wedding rituals earlier today | #VirushkaWEDDING pic.twitter.com/hAzlEQyHPv — Virushka FC™ (@VirushkaWorld) December 11, 2017

Virat and Anushka during their Mehendi ceremony | #VirushkaWEDDING pic.twitter.com/1ENs0MbgwR — Virushka FC™ (@VirushkaWorld) December 11, 2017

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App