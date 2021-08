प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के खास मौके पर लाल किले पर तिरंगा फहराया। इस दौरान उन्होंने देशवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि विकास के नए चरण का उद्देश्य एक ऐसा भारत बनाना है जहां सरकार नागरिकों के जीवन में हस्तक्षेप नहीं करे। जनता को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगले 25 साल भारत और उसके नागरिकों के लिए अमृत काल होने वाले हैं। पीएम मोदी के इस बयान को लेकर अब पूर्व आईएएस सूर्य प्रताप सिंह चुटकी ली है।

सूर्य प्रताप सिंह ने अपने ट्विटर हैंडल से पीएम मोदी के भाषण पर तंज कसा और लिखा, “ऐसा भारत पाने के लिए हमें सबसे पहले सरकार को बदलने की जरूरत है।” पीएम मोदी को लेकर किया गया सूर्य प्रताप सिंह का यह ट्वीट सोशल मीडिया पर जमकर सुर्खियां बटोर रहा है, साथ ही यूजर इसपर खूब कमेंट भी कर रहे हैं।

जतिंदर नाम के यूजर ने पूर्व आईएएस सूर्य प्रताप सिंह के ट्वीट का जवाब देते हुए लिखा, “पीएम मोदी कुछ भी बोलते हैं। पक्का वह भाषण के बाद अपने ही शब्दों पर हंस रहे होंगे।” सलीना नाम की यूजर ने पूर्व आईएएस सूर्य प्रताप सिंह से सवाल करते हुए लिखा, “तो आप उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में मैदान में क्यों नहीं उतर रहे?”

For such India, we would have to change the government at the first place. pic.twitter.com/g9A1GRn7Y0

— Surya Pratap Singh IAS Rtd. (@suryapsingh_IAS) August 15, 2021