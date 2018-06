IIFA 2018: Mr India के सीक्वल पर बोले अनिल कपूर, हर फिल्म का अपना भाग्य होता है

मिस्टर इंडिया ’ में अदृश्य होने की ताकत रखने वाले व्यक्ति का किरदार निभाने वाले अनिल कपूर ने 1987 की सुपर हिट फिल्म के सीक्वल को लेकर अटकलों पर चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि हर फिल्म का अपना नसीब होता है। शेखर कपूर की फिल्म में अनिल कपूर ने एक आम आदमी अरूण की भूमिका निभाई है जो मिस्टर इंडिया बनकर मोगैंबो नामक खलनायक से लड़ता है, और अपने देश की रक्षा करता है।

‘ मिस्टर इंडिया ’ बॉलीवुड की पहली साइंस फिक्शन फिल्म बतायी जाती है।

शेखर कपूर की इस फिल्म में अनिल कपूर अपनी भाभी श्रीदेवी के साथ नजर आए थे, जो एक पत्रकार की भूमिका में थीं। इस फिल्म को अमरीश पुरी के किरदार मोगैंबो के लिए भी याद किया जाता है। खबरें थी कि पूरी टीम एक बार फिर साथ आएगी और ‘ मिस्टर इंडिया ’ का सीक्वल बनेगा , लेकिन फरवरी में हुई श्रीदेवी की असामयिक मृत्यु से सबकुछ रुक गया।

सीक्वल के बारे में सवाल करने पर 19 वें आईफा पुरस्कार समारोह के दौरान अनिल कपूर ने कहा, ‘हर फिल्म का अपना नसीब होता है। उसे जब होना होगा , वह हो ही जाएगा। श्रीदेवी को याद करते हुए बेहद भावुक हो गये उनके देवर ने कहा, ‘हम उन्हें और अमरीश पुरी , मोगैंबो को बहुत याद करते हैं, लेकिन जिंदगी चलती रहती है। हम उन सभी को बहुत याद करते हैं। इंडस्ट्री में 35 साल पूरा कर चुके अनिल कपूर की फिल्म ‘ रेस 3’ फिलहाल अच्छी कमाई कर रही है। उनकी अगली फिल्म ‘फन्ने खां’ तीन अगस्त हो रिलीज होने वाली है , जिसमें वह ऐश्वर्या राय और राजकुमार राव के साथ नजर आएंगे।

Only crazy moments when these three take the stage! @AnilKapoor, @karanjohar, @Riteishd #IIFA2018 pic.twitter.com/eEtRyZxTsx

— COLORS (@ColorsTV) June 24, 2018