एवलिन शर्मा ने अपने पति तुषान भिंडी से अलग होने का फैसला कर लिया है। शादी के करीब 5 साल बाद दोनों ने अपने रिश्ते को नई दिशा देने का निर्णय लिया है। हालांकि, दोनों ने साफ किया है कि वे अपने बच्चों की परवरिश साथ मिलकर करेंगे।

एवलिन ने इस खबर की पुष्टि करते हुए कहा कि उन्होंने और तुषान ने रोमांटिक तौर पर अलग होने का फैसला लिया है, लेकिन उनके बीच सम्मान और दोस्ती कायम रहेगी। उन्होंने बताया कि उनका पूरा ध्यान अपने बच्चों की बेहतर परवरिश पर है और वे “को-पैरेंटिंग” के जरिए इस जिम्मेदारी को निभाएंगे।

बच्चों की जिम्मेदारी साथ निभाएंगे

कपल के दो बच्चे हैं- बेटी Ava Rania Bhindi (2021) और बेटा Arden (2023)। अलग होने के बावजूद दोनों ने यह फैसला किया है कि बच्चों की जिंदगी पर इसका नकारात्मक असर न पड़े।

Raja Shivaji Movie Review Updates: रितेश देशमुख की फिल्म में सलमान खान का कैमियो, हो रही है तारीफ

लव स्टोरी से शादी तक का सफर

एवलिन और तुषान की मुलाकात 2018 में एक ब्लाइंड डेट पर हुई थी। इसके बाद दोनों करीब आए और 2019 में सिडनी हार्बर ब्रिज के पास तुषान ने एवलिन को प्रपोज किया। 2021 में Brisbane में एक निजी समारोह में दोनों ने शादी की थी।

अलग-अलग संस्कृतियों का मेल

एवलिन ने पहले अपने इंटरव्यू में बताया था कि उनका रिश्ता अलग-अलग संस्कृतियों का खूबसूरत मिश्रण है। जहां तुषान ऑस्ट्रेलिया में पले-बढ़े गुजराती परिवार से हैं, वहीं एवलिन पंजाबी-जर्मन बैकग्राउंड से आती हैं।

एवलिन शर्मा का करियर

एवलिन शर्मा ने बॉलीवुड में कई फिल्मों में काम किया है, जिनमें ये जवानी है दीवानी, यारियां, मैं तेरा हीरो, हिंदी मीडियम और साहो शामिल हैं।

अलगाव के बावजूद, एवलिन और तुषान ने जिस समझदारी और सम्मान के साथ यह फैसला लिया है, वह उनके रिश्ते की परिपक्वता को दर्शाता है।

‘धुरंधर’ की 3000 करोड़ की कमाई के बाद भी नहीं बदले आदित्य धर, यामी गौतम बोलीं- हम वैसे ही हैं