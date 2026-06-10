टीवी अभिनेत्री ईवा ग्रोवर ने हाल ही में अपनी पहली शादी को लेकर खुलकर बात की है। ईवा ने आमिर खान के सौतेले भाई हैदर अली खान से हुई शादी को याद करते हुए बताया कि प्यार में लिया गया उनका जल्दबाजी का फैसला बाद में उनके लिए पछतावे, मानसिक तनाव और कथित घरेलू हिंसा का कारण बन गया।

विक्की लालवानी को दिए एक इंटरव्यू में ईवा ने कहा कि उन्होंने रिश्ते में मौजूद कई चेतावनी संकेतों को नजरअंदाज कर दिया था। उन्होंने बताया कि शादी के बाद उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन आखिरकार उन्होंने हिम्मत जुटाई और उस रिश्ते से बाहर निकलकर अपनी जिंदगी को फिर से संभाला।

यह भी पढ़ें: क्या ये हानिया आमिर हैं’, ईशा रिखी से शादी की खबरों के बीच बादशाह ने शेयर की मिस्ट्री गर्ल के साथ तस्वीर, यूजर्स ने किए सिंगर से सवाल

हैदर को किया सिर्फ 18 दिन डेट

ईवा ग्रोवर ने कहा, “सच यह है कि मैंने उन्हें सिर्फ 18 दिन तक डेट किया था। 18 दिनों में किसी इंसान को पूरी तरह नहीं जाना जा सकता। अब सोचती हूं, तो मुझे लगता है कि सारी गलती सिर्फ उनकी नहीं थी। शायद मेरी भी कुछ गलती थी, क्योंकि मैंने बहुत जल्दबाजी में फैसला लिया था।”

ईवा ने आगे बताया कि परिवार के विरोध के बावजूद उन्होंने हैदर से शादी करने का फैसला किया। उन्होंने कहा, “उन्होंने मुझे प्रपोज किया, लेकिन मैंने अपनी मां या किसी और की बात नहीं सुनी और उनके साथ घर छोड़कर भाग गई। उस समय मेरा करियर भी अच्छी तरह आगे बढ़ रहा था। हम दोनों अलग-अलग धर्मों से थे, लेकिन 19वें दिन ही मैं उनके साथ चली गई और हमने शादी कर ली।”

हालांकि, ईवा ने कहा कि शादी के बाद उन्हें जल्द ही एहसास हो गया था कि हकीकत उनकी उम्मीदों से बिल्कुल अलग है। उनके मुताबिक, सबसे पहले जिस बात ने उन्हें परेशान किया, वह उनके पति का बेहद गुस्सैल स्वभाव था। ईवा ने कहा, “शादी के बाद मुझे बहुत जल्दी समझ आ गया कि वह वैसे इंसान नहीं थे, जैसा मैंने उन्हें समझा था। सबसे बड़ी समस्या उनका गुस्सा था। उनका गुस्सा मेरी कल्पना से कहीं ज्यादा था। मैंने पहले कभी इस तरह का आक्रामक व्यवहार नहीं देखा था, क्योंकि बचपन में मेरे घर में कोई पुरुष सदस्य नहीं था।”

शारीरिक रूप से हिंसक थे हैदर

ईवा ने आगे आरोप लगाते हुए कहा, “हां, वह हिंसक थे। मैं उन दिनों पर ध्यान नहीं देना चाहती, लेकिन हां वह शारीरिक रूप से हिंसक थे। मुझे लगातार यह महसूस कराया जाता था कि गलती मेरी है। मुझसे कहा जाता था कि समस्या मैं हूं, मैं काफी काबिल नहीं हूं, मैं चीजों को ठीक से संभाल नहीं सकती।”

एक्टर ने यह भी कहा कि उस समय मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बातचीत बहुत कम होती थी, इसलिए बहुत से लोगों के पास आज जैसी भाषा या सपोर्ट सिस्टम नहीं थे। शादी में आई मुश्किलों के बावजूद ईवा ने अपने एक्स ससुर और दिवंगत फिल्म निर्माता ताहिर हुसैन के बारे में अच्छी बातें कहीं और अपनी एक्स सास शहनाज को अच्छे दिल वाली महिला बताया। ईवा ने कहा, “ताहिर हुसैन साहब बहुत अच्छे इंसान थे। जब भी उन्हें मौका मिलता, वह मुझसे इस बारे में बात करते थे। वह भावुक हो जाते थे और रो भी पड़ते थे।”

चार साल बाद लिया बड़ा फैसला

ईवा ने लास्ट में कहा, “चार साल बाद मैंने प्रेग्नेंट होने का फैसला किया, क्योंकि मुझे सच में लगा कि हालात बेहतर होंगे। हमारे देश में बहुत से लोगों को यही सिखाया जाता है कि बच्चा मुश्किल में फंसी शादी को बचा लेगा। लेकिन गंभीर हालात में अक्सर ऐसा नहीं होता।”

प्रेग्नेंसी के दौरान भी वह काम करती रहीं, इस उम्मीद में कि हालात आखिरकार बदलेंगे। इसके उलट उन्होंने कहा कि उनकी बेटी का जन्म ही वह टर्निंग पॉइंट बना जिसने उन्हें रिश्ता छोड़ने के लिए प्रेरित किया। ईवा ने कहा, “उसके जन्म के एक महीने के अंदर ही मैं बर्दाश्त करने की अपनी आखिरी हद तक पहुंच गई थी। मैं बस और नहीं सह सकती थी।”

यह भी पढ़ें: Alpha Teaser: बॉबी देओल ने सौंपा पहला मिशन तो एक्शन अवतार में दिखीं आलिया भट्ट, देखें टीजर