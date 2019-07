Esha Gupta: अभिनेत्री ईशा गुप्ता अपनी फिल्म वन डे जस्टिस डिलीवर्ड की रिलीज के बाद फिर से चर्चा में हैं। ईशा ने एक होटेलियर को उसके बुरे बर्ताव के लिए लताड़ा है। सोशल मीडिया पर ईशा का रोहित विग नाम के होटेलियर के बुरे बर्ताव की जानकारी फैन्स को दी है। ईशा ने बताया ने वह अपने दोस्तों संग पार्टी करने के लिए गई थीं। तभी होटल में मौजूद एक शख्स ने किस तरह से उनके साथ पब्लिक में बदतमीजी की। ईशा ने कहा कि उसने उन्हें ऐसा महसूस कराया जैसे वो उनका आंखों से ही रेप कर रहा है।

ईशा ने ट्विटर पर लिखा- ‘रोहित विग नाम के इस शख्स की बॉडी लैंग्वेज उन्हें खराब और असुरक्षित महसूस करने के लिए काफी थी।’ ईशा ने लिखा कि यदि वह इतना असुरक्षित महसूस कर रही हैं तो दूसरी लड़कियां कैसे घर से निकलकर बाहर जा सकती हैं। एक्ट्रेस ने कहा कि रोहित जैसे लोगों को कड़ा सबक मिलना चाहिए।

Men like Rohit vig, are the reason women don’t feel safe any where. You around me with your eyes and stares was enough

ईशा ने वीडियो पोस्ट कर बताया कि वह आदमी उन्हें असहज महसूस करवा रहा था। शख्स को सिक्योरिटी ने 3 बार सही से रहने के लिए कहा, लेकिन वह नहीं माना तो उसे बाहर निकाल दिया गया। ईशा के साथ दो सिक्योरिटी गार्ड भी साथ थे। ईशा ने बताया कि होटल के कैमरा में इस बात का सबूत भी मौजूद है कि वह आदमी गलत हरकत कर रहा था। ईशा ने बताया कि लोगों की मदद से उन्होंने इस शख्स के नाम का पता भी लगा लिया है। इसका नाम रोहित है और वह गोवा के सेंट रेगिस का मालिक है।

ROHIT VIG- the man who thinks staring at a woman all night n making her uncomfortable is ok. He didnot touch me or say anything. But throughout stare. Not as a fan, not Cus m an actor, but because m a Woman. Where are we safe? Is being a woman a curse! pic.twitter.com/gRXnqZ21Mu

