Go to Live Updates Entertainment News Live Updates: शाहरुख खान की फिल्म ‘Pathan’ बॉक्स ऑफिस पर छाई हुई है। फिल्म ने पहले दिन 57 करोड़ और दूसरे दिन 70 करोड़ का बिजनेस किया है। फैंस फिल्म के ओटीटी पर आने का इंतजार कर रहे हैं। तो बता दें कि Pathan अप्रैल में ओटीटी पर आ सकती है। सुनील शेट्टी की बेटी अथिया शेट्टी और दामाद केएल राहुल को शादी में करोड़ों के गिफ्ट्स नहीं मिले हैं। बेशकीमती तोहफे की खबर को सुनील शेट्टी ने गलत बताया है। बॉलीवुड से जुड़ी सभी बड़ी खबरों की पल-पल की अपडेट जानने के लिए Jansatta.com के साथ बने रहें… Live Updates Entertainment News Live Updates 27 January 2023 11:02 (IST) 27 Jan 2023 Happy Birthday Bobby Deol: धर्मेंद्र ने बेटे बॉबी देओल को विश किया बर्थडे Happy Birthday Bobby Deol: बेटे बॉबी देओल के बर्थडे पर पिता धर्मेंद्र ने कुछ इस तरह लुटाया प्यार। https://twitter.com/aapkadharam/status/1618841131009331201 11:00 (IST) 27 Jan 2023 Gadar 2 के निर्देशक अनिल शर्मा ने जाहिर की खुशी 'गदर 2' के पोस्टर और रिलीज डेट अनाउंसमेंट के बाद मिल रहे प्यार पर निर्देशक अनिल शर्मा ने जाहिर की खुशी। https://twitter.com/Anilsharma_dir/status/1618839869232668672 10:59 (IST) 27 Jan 2023 Happy Birthday Shehnzaal Gill: शहनाज गिल ने केक काटकर मनाया बर्थडे Shehnzaal Gill Birthday: शहनाज गिल ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया है जहां वो बर्थडे केक काटती नजर आ रही हैं। https://www.instagram.com/reel/Cn46nLyBm9v/ 10:58 (IST) 27 Jan 2023 Happy Birthday Shehnzaal Gill: गुरु रंधावा ने शहनाज गिल को विश क्या बर्थडे सिंगर गुरु रंधावा ने एक्ट्रेस शहनाज गिल को उनके 29वें जन्मदिन पर बधाई दी है। हाल ही में दोनों एक म्यूजिक वीडियो में साथ नजर आए थे। https://twitter.com/GuruOfficial/status/1618841034649374721 10:51 (IST) 27 Jan 2023 Happy Birthday Shehnaaz Gill: शहनाज गिल का जन्मदिन आज Happy Birthday Shehnaaz Gill: एक्ट्रेस शहनाज गिल आज 29 साल की हो गई हैं, एक्ट्रेस के जन्मदिन पर 'किसी का भाई किसी की जान' की टीम और सलमान खान फिल्म्स ने एक्ट्रेस को बर्थडे की बधाई दी है। वहीं ट्विटर पर #hbdshehnaazgill ट्रेंड कर रहा है, जिसके लिए शहनाज गिल ने फैंस को कहा शुक्रिया। https://twitter.com/ishehnaaz_gill/status/1618690441444220928 https://twitter.com/SKFilmsOfficial/status/1618831141456449536 10:50 (IST) 27 Jan 2023 Happy Birthday Bobby Deol: 54 साल के हुए बॉबी देओल Happy Birthday Bobby Deol: बॉलीवुड एक्टर बॉबी देओल आज 54वां जन्मदिन मना रहे हैं। क्या आप जानते हैं इस एक्ट्रेस से शादी करना चाहते थे बॉबी देओल, यहां पढ़िए पूरी खबर… 10:19 (IST) 27 Jan 2023 Entertainment LIVE News: Pathan को लेकर बोलीं कंगना रनौत, फिल्म में पाकिस्तान को अच्छा दिखाने की कोशिश कंगना रनौत ट्विटर पर लौट आई हैं और आते ही उन्होंने अपनी बेबाक राय सबसे सामने रखना शुरू कर दिया। फिल्म 'पठान' को लेकर कंगना ने ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने कहा कि फिल्म में हमारे दुश्मन देश पाकिस्तान को अच्छा दिखाने की कोशिश की गई है। https://twitter.com/KanganaTeam/status/1618808819102138369 10:08 (IST) 27 Jan 2023 Bollywood Live News: ऋतिक रोशन ने की शाहरुख खान की Pathan की तारीफ फिल्म 'पठान' को बेहतरीन रिव्यू मिल रहे हैं। अब बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन ने भी फिल्म की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि फिल्म सरप्राइज से भरी है। इसके साथ ही उन्होंने शाहरुख खान को बधाई दी। 09:54 (IST) 27 Jan 2023 Bollywood News Live: रिलीज के ठीक तीन महीने बाद OTT पर आएगी Pathan शाहरुख खान की फिल्म 'पठान' का फैंस को बेसब्री से इंतजार था। अब जब फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज होने के बाद बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा रही है तो प्रशंसक ओटीटी रिलीज का इंतजार कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक फिल्म रिलीज के तीन महीने बाद 25 अप्रैल को ओटीटी प्लेटफॉर्म Amazon Prime Video पर रिलीज हो सकती है। 09:50 (IST) 27 Jan 2023 Bollywood News Live: अन्नू कपूर अस्पताल में भर्ती, सीने में हुआ था दर्द मशहूर एक्टर, सिंगर और होस्ट अन्नू कपूर इस वक्त दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में भर्ती हैं। जानकारी के मुताबिक उनके सीने में दर्द उठा था, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। 27 जनवरी 2023 की बॉलीवुड से जुड़ी सभी बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए…