Entertainment News Updates LIVE: ‘पठान’ ने तोड़ा KGF Chapter-2 का रिकॉर्ड, Gadar-2 के स्टार कास्ट में हुआ बदलाव

Entertainment LIVE Updates: शाहरुख खान की Pathan सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है। 22 साल बाद गदर का पार्ट टू आ रहा है।

Entertainment LIVE NEWS

Go to Live Updates Entertainment News 28 January: नमस्कार आप जनसत्ता.कॉम पर मनोरंजन की खबरें पढ़ रहे हैं। पठान ने तीन दिनों में केजीए चैप्टर -2 से अधिक कमाई कर ली है। 22 सालों बाद गदर-2 आ रही है, जिसमें कुछ कलाकार नहीं दिखेंगे। जानकारी के मुताबिक 4 एक्टर्स गदर के दूसरे भाग में नहीं होंगे। मनोरंजन की सभी बड़ी खबरों को पढ़ने के लिए Jansatta.com के साथ बने रहिए… Live Updates 09:26 (IST) 28 Jan 2023 बॉलीवुड पर फिर भड़कीं कंगना रनौत, बोलीं-तुम लोगों की क्लास लगेगी कंगना रनौत लंबे समय के बाद ट्विटर पर लौट चुकी हैं। जैसे ही उनके ट्विटर अकाउंट से बैन हटा, वह लगातार ट्वीट करते हुए अपनी भड़ास निकाल रही हैं। वह पठान को लेकर एक के बाद एक ट्वीट कर रही हैं। इसके अलावा एक ट्वीट में उन्होंने बॉलीवुड वालों की क्लास लगाने की बात कही… यहां पढ़ें ट्वीट… https://twitter.com/KanganaTeam/status/1619144635674398721?t=QxKBcpoJhRFbkBHIrZ6Qew&s=08 09:15 (IST) 28 Jan 2023 शहरुख खान के प्यार में दीवानी हुईं उर्फी जावेद? बोलीं- आई लव यू उर्फी जावेद का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह कह रही हैं,”आई लव यू शाहरुख मुझसे शादी कर लो।” दरअसल पैपराजी ने उनसे पूछा था कि वह शाहरुख के बारे में क्या कहना चाहती हैं। इस सवाल पर उर्फी ने ये बात कही और वह गाड़ी में बैठ गईं। https://www.instagram.com/p/Cn7GQVjjbo2/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=embed_video_watch_again 09:12 (IST) 28 Jan 2023 Pathan के आगे नहीं टिक पाई Gandhi Godse Ek Yudh, 2 दिन में कमाए केवल 1 करोड़ शाहरुख खान स्टारर 'पठान' के आगे राजकुमार संतोषी की फिल्म नहीं चल पाई। फिल्म ने रिलीज के बाद दो दिन में कुल 1 करोड़ रुपये का बिजनेस किया है। 08:59 (IST) 28 Jan 2023 Entertainment News 28 January: अपनी शादी के रिसेप्शन में मसाबा गुप्ता ने पिता विवियन रिचर्ड्स के साथ ली एंट्री मसाबा गुप्ता ने 27 जनवरी को अपने बॉयफ्रेंड सत्यदीप मिश्रा से शादी कर ली। इस शादी में खास बात थी उनके पिता, विवियन रिचर्ड्स। शादी के बाद उन्होंने रिसेप्शन दिया, जिसमें कई फिल्मी सितारे पहुंचे। पार्टी के लिए मसाबा ने विवयन के साथ एंट्री ली।