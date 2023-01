Live

Entertainment News Update LIVE: पठान ने पहले दिन की ताबड़तोड़ कमाई, Naatu-Naatu गाने के म्यूजिक डायरेक्टर और रवीना टंडन को मिला पद्म श्री पुरस्कार

Entertainment News Update: पठान के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से लेकर पद्माश्री पुरस्कार तक, यहां पढ़ें मनोरंजन से जुड़ी सभी बड़ी खबरें…

एंटरटेनमेंट की खबरें/Entertainment Update (फाइल फोटो)

Go to Live Updates नमस्कार आप जनसत्ता.कॉम पर मनोरंजन की खबरें पढ़ रहे हैं। पठान ने रिलीज के पहले दिन 52.05 का बिजनेस किया। 74वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कारों का ऐलान हुआ। 9 हस्तियों को पद्म भूषण और 91 को पद्मश्री पुरस्कार दिए गए। बॉलीवुड एक्ट्रेस रवीना टंडन (Raveena Tondon) और नाटू-नाटू गाने के संगीतकार एमएम कीरावनी (MM Keeravani) को पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मशहूर तबला वादक जाकिर हुसैन को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए… Live Updates Entertainment LIVE updates: Padma Shri Award 2023-रवीना टंडन पद्म श्री से सम्मानित 10:27 (IST) 26 Jan 2023 Bollywood News Live: RRR संगीतकार एमएम केरावनी को है यकीन, ‘नाटू- नाटू’ जीतेगा ऑस्कर 'आरआरआर' का 'नाटू-नाटू' गाना ऑस्कर के लिए नॉमिनेटेड है। इस गाने के म्यूजिक डायरेक्टर एमएम केरावनी को है यकीन, 'नाटू- नाटू' ऑस्कर जीतेगा। 10:07 (IST) 26 Jan 2023 Entertainment Live update: करण जौहर ने ‘पठान’ देखते वक्त खड़े होकर बजाई तालियां… करण जौहर ने अपने सबसे अच्छे दोस्त और बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान की शानदार फिल्म 'पठान' की सफलता का जश्न मनाया। बॉक्स ऑफिस पर शानदार सफलता के साथ 25 जनवरी को रिलीज हुई पठान एक स्पाई थ्रिलर है। करण जौहर ने फिल्म की जमकर तारीफ की है और बताया कि फिल्म के एक सीन पर उन्होंने अपनी सीट पर खड़े होकर तालियां बजाई। 09:57 (IST) 26 Jan 2023 Entertainment News LIVE: प्रियंका चोपड़ा ने बेटी मालती मैरी को बताया ‘अब तक का सबसे अच्छा तोहफा’ प्रियंका चोपड़ा ने हाल ही में पति निक जोनास के साथ अपनी बेटी मालती मैरी का पहला जन्मदिन मनाया। अब प्रियंका ने अपनी बेटी को सबसे खास बताया है। उन्होंने कहा कि उनकी बेटी “अब तक का सबसे अच्छा उपहार है।” 74वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कारों का एलान किया गया। रवीना टंडन को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनके साथ ही नाटू-नाटू गाने के म्यूजिक डायरेक्टर एमएम कीरावनी (MM Keeravani) को साहित्य के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मशहूर तबला वादक जाकिर हुसैन और साउथ इंडियन सिनेमा की फेमस सिंगर वाणी जयराम को पद्म भूषण पुरस्कार से नवाजा गया है।