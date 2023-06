Live

Go to Live Updates Entertainment News LIVE Updtades 14 June: नमस्कार आप जनसत्ता.कॉम पढ़ रहे हैं। राखी सावंत, आदिल दुर्रानी से बेवफाई के बाद कई दिनों से दुबई में थीं। अब वह वापस आ गई हैं और पैपराजी संग बात करते हुए उन्होंने हिंट दिया है कि उनकी लाइफ में कोई आ गया है। पुलकित सम्राट, वरुण शर्मा, मनजोत सिंह और ऋचा चड्ढा स्टारर ‘फुकरे’ का तीसरा पार्ट 1 दिसबंर, 2023 को रिलीज होने वाली है। ‘बिग बॉस ओटीटी 2’ 17 जून से स्ट्रीम हो रहा है। शो के कंटेस्टेंट्स की फाइनल लिस्ट जारी हो चुकी हैं। आकांक्षा पुरी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी की पत्नी आलिया भी इस शो का हिस्सा बनने वाली हैं। शिल्पा शेट्टी ने अपनी एक तस्वीर शेयर की है, जिसमें वह बिकिनी में नजर आ रही हैं। एक्ट्रेस की पोस्ट पर लोग तरह-तरह के कमेंट्स कर रहे हैं। मनोरंजन की खबरों के लिए बने रहिए… Live Updates मनोरंजन की खबरों का लाइव अपडेट 14 जून 08:48 (IST) 14 Jun 2023 परिवार संग छुट्टियां मना रहीं प्रियंका चोपड़ा प्रियंका चोपड़ा अपने पति निक जोनस और बेटी समेत परिवार के अन्य लोगों के साथ छुट्टियां मना रही हैं। एक्ट्रेस ने लिवरपूल वैकेशन की तस्वीरें शेयर की हैं। https://www.instagram.com/p/CtccT1HJ44D/?utm_source=ig_embed&ig_rid=1190f125-0b53-467b-aef6-508122a91c6e 08:40 (IST) 14 Jun 2023 बिग बॉस OTT के कंटेस्टेंट्स की लिस्ट फाइनल Bigg Boss OTT के कंटेस्टेंट्स की फाइनल लिस्ट जारी हो गई है। Bigg Boss Tak के ट्विटर हैंडल पर इसकी पूरी लिस्ट जारी की गई है। यहां पढ़ें पूरी खबर… 08:37 (IST) 14 Jun 2023 शिल्पा शेट्टी ने 48 की उम्र में दिखाई ऐसी अदायें शिल्पा शेट्टी अपनी फिटनेस को लेकर सुर्खियों में बनी रहती हैं। एक्ट्रेस इस वक्त वैकेशन पर निकली हुई हैं और सोशल मीडिया पर इसका अपडेट दे रही हैं। शिल्पा ने बिकिनी में एक तस्वीर शेयर की है, जिसने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है। https://www.instagram.com/p/Ctbd3e9yB4h/?igshid=MzRlODBiNWFlZA%3D%3D 08:36 (IST) 14 Jun 2023 राखी सावंत को मिल गया नया प्यार राखी सावंत कई दिनों बाद दुबई से लौटी हैं और पैपराजी ने उन्हें घेर लिया। पैपराजी से बात करते हुए राखी ने हिंट दिया कि उनके जीवन में कोई आ गया है और इसके बारे में जल्द सबको पता चल जाएगा। https://www.instagram.com/reel/CtbO7kmhRVE/?igshid=MTc4MmM1YmI2Ng%3D%3D मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए बने रहिए।