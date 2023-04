Live

Entertainment News LIVE Updates 7 April 2023: आकांक्षा दुबे सुसाइड केस में समर सिंह अरेस्ट, प्रियंका चोपड़ा ने बेटी संग किये सिद्धिविनायक के दर्शन

Entertainment News LIVE Updates 7 April 2023: 7 अप्रैल की मनोरंजन की सभी बड़ी खबरों के अपडेट आपको यहां मिलेंगे।

Entertainment news live updates

Go to Live Updates Entertainment News LIVE Updates 7 April 2023: नमस्कार स्वागत है आपका जनसत्ता मनोरंजन के पेज पर। यहां आपको बॉलीवुड से जुड़ी सारी बड़ी खबरें मिलेंगी। शुरुआत करते हैं आकांक्षा दुबे सुसाइड केस से, पुलिस ने समर सिंह को अरेस्ट कर लिया है। समर सिंह भोजपुरी सिंगर और आकांक्षा के कथित बॉयफ्रेंड थे। वहीं दूसरी तरफ एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा बेटी मालती मैरी के साथ सिद्धिविनायक के दर्शन के लिए पहुंची। शाहरुख खान ने आईपीएल के दौरान ‘झूमे जो पठान’ गाने पर डांस किया। https://www.jansatta.com/blank.html Live Updates 10:33 (IST) 7 Apr 2023 ‘भोला’ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अजय देवगन की फिल्म 'भोला' कमाई के मामले में पिछड़ गई है। 8 दिन में फिल्म ने 60 करोड़ का बिजनेस भी नहीं किया। यहां पढ़ें 10:31 (IST) 7 Apr 2023 KKR ने RCB को हराया तो शाहरुख ने लगाया कोहली को गले शाहरुख खान ने कोहली को झूमे जो पठान के स्टेप्स भी सिखाए। https://twitter.com/KohliSensation/status/1644056535394562049 09:25 (IST) 7 Apr 2023 प्रियंका ने बेटी मालती मैरी के साथ पहुंची सिद्धिविनायक मंदिर ग्लोबल आइकन प्रियंका चोपड़ा ने गुरुवार को अपनी बेटी मालती मैरी के साथ सिद्धिविनायक मंदिर के दर्शन किए। तस्वीरों में प्रियंका को मालती को अपनी बाहों में पकड़े देखा जा सकता है। https://www.instagram.com/reel/CqskDUgKNsE/ 09:23 (IST) 7 Apr 2023 Akanksha Dubey death case: आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में पुलिस ने भोजपुरी सिंगर समर सिंह को किया गिरफ्तार आकांक्षा दुबे ने वेलेंटाइन डे पर अपने रिश्ते का खुलासा करते हुए समर सिंह के साथ सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर की थीं। उनके सुसाइड के बाद से समर सिंह फरार था। और पढ़ें