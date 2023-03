Live

Entertainment News Live Updates: शहनाज गिल के शो में पहुंचे कपिल शर्मा, पठान ने तोड़ा प्रभास की बाहुबली का रिकॉर्ड

Entertainment News Live Updates 5 March: मनोरंजन जगत की सारी बड़ी खबरें यहां पढ़ें।

Entertainment News Live Updates 5 March: नमस्कार आप जनसत्ता.कॉम पढ़ रहे हैं। कॉमेडियन कपिल शर्मा इन दिनों अपनी फिल्म ज्विगाटो के प्रमोशन में बिजी चल रहे हैं। इसी बीच एक्टर ने शहनाज गिल के साथ मुलाकात की और उनके शो में अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए पहुंचे। शाहरुख खान, जॉन अब्राहम और दीपिका पादुकोण जैसे सितारों से सजी फिल्म पठान महीनेभर बाद भी न सिर्फ सिनेमाघरों में लगी हुई है। 25 जनवरी को रिलीज हुई फिल्म पहले दिन से ही रिकॉर्ड बना रही है। शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक इस फिल्म ने छठे शनिवार को 2.5 करोड़ का कारोबार किया। इसी के साथ फिल्म की कुल कमाई अब 531.91 करोड़ रुपये हो गई है। मनोरंजन जगत की सारी बड़ी खबरें यहां पढ़ें। Live Updates 10:33 (IST) 5 Mar 2023 शहनाज गिल के शो में पहुंचे कपिल शर्मा कपिल शर्मा इन दिनों अपनी फिल्म ज्विगाटो को लेकर काफी सुर्खियों में हैं। इस फिल्म के प्रमोशन के लिए कपिल शर्मा जल्द ही शहनाज गिल के शो देसी वाइब में नजर आने वाले हैं। 10:31 (IST) 5 Mar 2023 पठान ने तोड़ा प्रभास की फिल्म बाहुबली का रिकॉर्ड शाहरुख खान की फिल्म पठान ने प्रभास की फिल्म बाहुबली का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पठान अब हिंदी में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली इंडियन फिल्म बन चुकी है।