Entertainment News 31 January LIVE Updates: प्रियंका चोपड़ा ने पहली बार दिखाया बेटी मालती का चेहरा, ‘पठान’ का जलवा रिलीज के छठे दिन भी कायम

Trending Entertainment News Live Updates in Hindi: शाहरुख खान की Pathaan सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है। यहां जानिए 31 जनवरी की सभी बड़ी खबरें…

Go to Live Updates Entertainment news LIVE Updates 31 January: नमस्कार जनसत्ता.डॉट कॉम के लाइव ब्लॉग में आपका स्वागत है, यहां आपको मनोरंजन से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों के अपडेट मिलेंगे। बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड में अपनी पहचान बनाने वाली प्रियंका चोपड़ा जोनस ने अपने इंस्टाग्राम एक वीडियो शेयर किया है। जिसमें मालती मैरी का चेहरा नजर आ रहा है। वहीं शाहरुख खान की फिल्म ‘पठान’ ने 6 दिनों में वर्ल्डवाइड 600 करोड़ का बिजनेस कर लिया है। वहीं फिल्म ने सिर्फ भारत में सोमवार को 25 करोड़ का बिजनेस किया है। यहां देखिए 31 जनवरी की खबरों के अपडेट्स… Live Updates 10:21 (IST) 31 Jan 2023 पठान ने 6 दिन में किया 300 करोड़ का बिजनेस शाहरुख खान की फिल्म पठान बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई कर रही है। फिल्म ने रिलीज के छठे दिन करीब 25 करोड़ रुपये की कमाई की है। यहां पढ़ें पूरी खबर… 10:15 (IST) 31 Jan 2023 Priyanka Chopra ने पहली बार दिखा बेटी का चेहरा बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा ने पहली बार अपनी बेटी मालती का चेहरा पहली बार दिखाया है। दरअसल एक्ट्रेस ने एक वीडियो शेयर किया है। जिसमें वह अपनी बेटी के साथ नजर आ रही हैं। https://www.instagram.com/p/CoDbBzhSN11/