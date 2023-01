Live

Go to Live Updates Entertainment Bollywood News Live Updates, 31 January 2023: नमस्कार जनसत्ता.डॉट कॉम के लाइव ब्लॉग में आपका स्वागत है, यहां आपको मनोरंजन से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों के अपडेट मिलेंगे। बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड में अपनी पहचान बनाने वाली प्रियंका चोपड़ा जोनस ने अपने इंस्टाग्राम एक वीडियो शेयर किया है। जिसमें मालती मैरी का चेहरा नजर आ रहा है। वहीं शाहरुख खान की फिल्म ‘पठान’ ने 6 दिनों में वर्ल्डवाइड 600 करोड़ का बिजनेस कर लिया है। वहीं फिल्म ने सिर्फ भारत में सोमवार को 25 करोड़ का बिजनेस किया है। यहां देखिए 31 जनवरी की खबरों के अपडेट्स… Live Updates Entertainment News LIVE Updates 31 January 11:26 (IST) 31 Jan 2023 Preity Zinta Birthday: युवराज सिंह ने प्रीति जिंटा को विश किया बर्थडे Happy Birthday Preity Zinta: बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रीति जिंटा का आज जन्मदिन है, इस मौके पर युवराज सिंह ने उन्हें जन्मदिन की बधाई दी है। https://twitter.com/YUVSTRONG12/status/1620292117099872256 11:24 (IST) 31 Jan 2023 PS-2 28 अप्रैल को IMAX में होगी रिलीज PS-1 के बाद अब PS-2 देखने के लिए हो जाइए तैयार, 28 अप्रैल 2023 को तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और हिंदी में होगी रिलीज। https://twitter.com/taran_adarsh/status/1620297445510098944 11:22 (IST) 31 Jan 2023 Ileana D’Cruz Hospitalised: इलियाना डीक्रूज अस्पताल में भर्ती Ileana D'Cruz Health Update: बॉलीवुड एक्ट्रेस इलियाना डीक्रूज हॉस्पिटल में एडमिट हैं। एक्ट्रेस ने अस्पताल से फोटो शेयर की है, जिसमें उनके हाथों मे्ं ड्रिप लगी हुई है। इलियाना ने अपने फैंस से दुआ करने को कहा है और यह भी बताया है कि अब वो ठीक हैं। 11:16 (IST) 31 Jan 2023 Thalapathy 67: थलपति विजय ने शुरू की शूटिंग #thalapathy67: थलपति विजय ने शुरू की लोकेश कनगराज की फिल्म की शूटिंग https://twitter.com/7screenstudio/status/1620038425763274753 11:14 (IST) 31 Jan 2023 ‘तू झूठी मैं मक्कार’ का गाना ‘तेरे प्यार में’ जल्द होगा लॉन्च फैंस की डिमांड की वजह से 'तू झूठी मैं मक्कार' के मेकर्स फिल्म से अरिजीत सिंह का गाना 'तेरे प्यार में' जल्द रिलीज करेंगे। 11:12 (IST) 31 Jan 2023 दिलजीत दोसांझ, कृति सेनन, करीना कपूर, तब्बू कॉमेडी फिल्म ‘द क्रू’ में साथ आएंगे नजर रिया कपूर और एकता कपूर ने अपनी अपकमिंग कॉमेडी “द क्रू” के लिए अंतिम कास्टिंग रिवील कर दी है। फिल्म में तब्बू, करीना कपूर खान और कृति सेनन नजर आएंगे। 11:10 (IST) 31 Jan 2023 केएल राहुल संग स्पॉट हुईं अथिया शेट्टी शादी के बाद केएल राहुल और अथिया शेट्टी साथ आए नजर। https://www.instagram.com/p/CoC7J1BDOiF/ 11:09 (IST) 31 Jan 2023 डेटिंग रूमर्स के बीच आदित्य रॉय कपूर के साथ नजर आईं अनन्या पांडे अनन्या पांडे और आदित्य रॉय कपूर के बीच डेटिंग की खबरें लंबे समय से आ रही हैं, अब दोनों साथ करण जौहर के घर पहुंचे हैं और अफवाहों को हवा मिल गई है। https://www.instagram.com/p/CoEC6eiDGOP/ 11:04 (IST) 31 Jan 2023 जान्हवी कपूर बॉयफ्रेंड शिखर पहाड़िया संग पहुंची करण जौहर के घर जान्हवी कपूर कल रात करण जौहर के घर अपने कथित बॉयफ्रेंड शिखर पहाड़िया संग पहुंची। https://www.instagram.com/p/CoEAatkDGlq/ 11:02 (IST) 31 Jan 2023 Pathaan Press Meet: जिम जॉन अब्राहम पर बरसाया पठान शाहरुख ने प्यार Pathaan Press Conference: कल 'पठान' की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शाहरुख खान ने जॉन अब्राहम को खूब सारी किसेज दीं। https://www.instagram.com/p/CoCnx0_q1kc/ 11:01 (IST) 31 Jan 2023 Shivangi Joshi: शिवांगी जोशी, एकता कपूर के शो में करेंगी डबल रोल खबरों के मुताबिक टीवी एक्ट्रेस शिवांगी जोशी एकता कपूर के शो में डबल रोल में नजर आएंगी। 11:00 (IST) 31 Jan 2023 Entertainment News LIVE Updates: विराट कोहली-अनुष्का शर्मा पहुंचे ऋषिकेश विराट कोहली और अनुष्का शर्मा पीएम मोदी के गुरु दयानंद गिरी के आश्रम में आशीर्वाद लेने पहुंचे। विराट ने ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट सीरीज शुरू होने से पहले ये दर्शन किया है। https://www.instagram.com/p/CoDPqzSS8M9/?igshid=NDdhMjNiZDg= 10:55 (IST) 31 Jan 2023 Entertainment News LIVE Updates: कंगना रनौत और उर्फी जावेद में फिर ट्विटर वॉर उर्फी जावेद ने अपने कपड़ों पर बात की तो देखिए कंगना रनौत ने क्या जवाब दिया। https://twitter.com/KanganaTeam/status/1620260090870919168 10:21 (IST) 31 Jan 2023 पठान ने 6 दिन में किया 300 करोड़ का बिजनेस शाहरुख खान की फिल्म पठान बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई कर रही है। फिल्म ने रिलीज के छठे दिन करीब 25 करोड़ रुपये की कमाई की है। यहां पढ़ें पूरी खबर… 10:15 (IST) 31 Jan 2023 Priyanka Chopra ने पहली बार दिखा बेटी का चेहरा बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा ने पहली बार अपनी बेटी मालती का चेहरा पहली बार दिखाया है। दरअसल एक्ट्रेस ने एक वीडियो शेयर किया है। जिसमें वह अपनी बेटी के साथ नजर आ रही हैं। https://www.instagram.com/p/CoDbBzhSN11/ 31 January की मनोरंजन की सभी खबरें आपको यहां मिलेंगी।