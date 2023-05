Live

नमस्कार आप जनसत्ता.कॉम पढ़ रहे हैं। विपुल शाह की फिल्म 'द केरल स्टोरी' को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। इसी बीच फिल्म की स्क्रीनिंग दिल्ली के जेएनयू कॉलेज में कर दी गई। जिसका कुछ छात्रों ने जमकर विरोध किया। ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वह कह रहे हैं कि एक-दो हफ्ते में शाहरुख खान की जवान का कैंपेन शुरू हो जाएंगे और फिल्म 2 जून को रिलीज होगी। सलमान खान ने इंस्टाग्राम पर एक महिला की तस्वीर शेयर करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी है। ये पता नहीं चल पाया है कि एक्टर का उनसे क्या रिश्ता है। शाहरुख खान ने मुंबई में एक फैन हाथ झटक दिया, जिसके लिए उन्हें काफी ट्रोल किया जा रहा है। उर्फी जावेद ने एक बार फिर अपनी अतरंगी ड्रेस से फैंस के दिमाग को चकरा दिया है। मनोरंजन से जुड़ी अन्य बड़ी खबरों के लिए बने रहिए। 11:11 (IST) 3 May 2023 अब 13 मई को ही होगी परिणीति और राघव की सगाई परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा इसी महीने की 13 तारीख को सगाई करने वाले हैं। https://www.instagram.com/p/CrxIhrPqjEV/?hl=en 10:58 (IST) 3 May 2023 जिया खान के सुसाइड नोट को लेकर सूरज पंचोली का खुलासा सूरज पंचोली जो जिया खान आत्महत्या मामले में 10 साल बाद बरी हुए हैं। अब उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि सीबीआई कोर्ट ने कहा है कि सुसाइड नोट में जो हैंडराइटिंग है वह राबिया खान की लिखाई से मिलती है। 10:55 (IST) 3 May 2023 उर्फी जावेद की नई ड्रेस ने किया सबको हैरान उर्फी जावेद का नया लुक वायरल हो रहा है, जो हमेशा की तरह काफी बोल्ड है। https://www.instagram.com/reel/Crv4Pi3OwCE/?igshid=MDJmNzVkMjY%3D 10:54 (IST) 3 May 2023 गौतम गंभीर के साथ बहस के बाद पत्नी अनुष्का शर्म संग भगवान के दर्शन करने पहुंचे विराट कोहली विराट कोहली और अनुष्का शर्मा भगवान के दर्शन करते नजर आए। https://www.instagram.com/reel/CrxFvQ6rPxe/?igshid=MDJmNzVkMjY%3D 10:52 (IST) 3 May 2023 शाहरुख खान ने फैन के साथ किया बुरा बर्ताव शाहरुख खान का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वह फैन के साथ बुरा बर्ताव करते नजर आ रहे हैं। https://www.instagram.com/p/Crw_CjEMnKE/ मनोरंजन की खबरों का लाइव अपडेट 3 मई 2023