Go to Live Updates Entertainment News Live Updates 27 March: नमस्कार आप जनसत्ता.कॉम पढ़ रहे हैं।’ मलयालम फिल्मों के स्टार और पूर्व सांसद इनोसेंट का 75 साल की उम्र में हार्ट अटैक से निधन हो गया है। इनोसेंट ने 26 मार्च की रात कोच्चि के अस्पताल में अंतिम सांस ली। इनोसेंट पिछले कई दिनों से बीमार थे और उनके शरीर के अंगों ने काम करना बंद कर दिया था। वहीं सलमान खान को पिछले दिनों धमकी भरा मेल मिला था। जिसनें लॉरेंस बिश्नोई का नाम सामने आया था। अब सलमान को धमकी भरा मेल भेजने वाला राम बिश्नोई गिरफ्तार हो गया है। उस राजस्थान से पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कहा कि आरोपी ने मारे गए पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के पिता को एक ईमेल भी भेजा था और उन्हें जान से मारने की धमकी दी थी। मनोरंजन जगत की बड़ी खबरों के लिए पढ़ते रहे… https://www.jansatta.com/blank.html Live Updates 10:47 (IST) 27 Mar 2023 प्रियंका गांधी पर विवेक अग्निहोत्री ने कसा तंज प्रियंका गांधी ने हाल ही में परिवारवाद पर भाषण दिया था। जिस पर फिल्ममेकर विवेक अग्निहोत्री ने चुटकी लेते हुए कहा है कि उन्हें करण जौहर की फिल्मों में एक्टिंग करनी शुरू कर देनी चाहिए। यहां पढ़ें पूरी खबर… 09:54 (IST) 27 Mar 2023 शादी से पहले पिता बनने वाले हैं हैरी पॉटर फेम डैनियल रैडक्लिफ हैरी पॉटर फेम एक्टर डैनियल रैडक्लिफ और उनकी गर्लफ्रेंड एरिन डार्क पैरेंट्स बनने वाले हैं। दोनों 10 सालों से रिलेशनशिप में हैं। 09:53 (IST) 27 Mar 2023 मनीष मल्होत्रा के घर पहुंची परिणीति चोपड़ा पिछले कुछ दिनों से AAP सांसद राघव चड्ढा के साथ स्पॉट होने के बाद बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा हाल ही में मनीष मल्होत्रा के यहां स्पॉट की गई हैं। 09:51 (IST) 27 Mar 2023 सलमान खान को मेल पर धमकी देने वाला आरोपी गिरफ्तार बॉलीवुड एक्टर सलमान को मेल पर धमकी देने वाले आरोपी को मुंबई पुलिस ने जोधपुर से गिरफ्तार कर लिया है। 09:49 (IST) 27 Mar 2023 मलयालम स्टार इनोसेंट का 75 की उम्र में निधन मलयालम फिल्मों के स्टार और पूर्व सांसद इनोसेंट का 75 साल की उम्र में हार्ट अटैक से निधन हो गया है। इनोसेंट ने 26 मार्च की रात कोच्चि के अस्पताल में अंतिम सांस ली।