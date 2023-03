Live

Entertainment News LIVE Updates 23 March: अक्षय कुमार ने अपनी आने वाली फिल्म का ऐलान किया है, जो तमिल की Soorarai Pottru का हिंदी रीमेक है। इसे लेकर एक्टर बुरी तरह ट्रोल हो गए हैं। कंगना रनौत एक बार फिर दिलजीत दोसांझ पर हमलावर हैं। उन्होंने दिलजीत को खालिस्तानी सपोर्टर बताया है। सोनू निगम के पिता के घर में 72 लाख रुपये की चोरी हुई है। टीवी एक्ट्रेस चारु असोपा ने उनकी बेटी को पर सवाल करने वालों को मुंह तोड़ जवाब दिया है। शाहरुख खान ने क्रिकेटर इरफान पठान के बेटे के डांस पर जमकर तारीफ की है। शाहरुख खान और सलमान खान टाइगर 3 के लिए शूट करने वाले हैं। थलाइवी फिल्म को लेकर डिस्ट्रीब्यूटर द्वारा 6 करोड़ मांगे जाने की खबर को कंगना ने सिरे से नकार दिया है। 23 मार्च 10:15 (IST) 23 Mar 2023 शाहरुख खान ने की इरफान खान के बेटे की तारीफ इरफान खान के बेटे ने Pathaan फिल्म के गाने 'झूमे जो पठान' पर डांस किया, जिसे उन्होंने ट्विटर पर शेयर किया है। इस वीडियो पर शाहरुख खान ने उसे छोटा पठान बताया है।