Go to Live Updates Entertainment News Live Updates 23 April: नमस्कार आप जनसत्ता.कॉम पढ़ रहे हैं। सुपरस्टार सलमान की फिल्म ‘किसी का भाई किसी की जान’ ने रिलीज के दूसरे दिन फैंस की उम्मीदों को फिर से बढ़ा दिया है। दूसरे दिन के आंकड़ों में भारी उछाल देखने को मिला है। दूसरे दिन के कलेक्शन की बात की जाए तो सैकनिल्क की रिपोर्ट के अनुसार ‘किसी का भाई किसी की जान’ ने 25 करोड़ से ज्यादा का कारोबार किया है। बॉलीवुड एक्टर और सलमान खान के जीजा आयुष शर्मा की अपकमिंग फिल्म ‘रुसलान’ लगातार चर्चा में है। लेकिन फिल्म के रिलीज से पहले ही आयुष शर्मा को लीगल नोटिस जारी हुआ है। यह पूरा विवाद फिल्म के टाइटल को लेकर हो रहा है। भेजे गए लीगल नोटिस में ये लिखा गया है कि ‘रुसलान’ नाम वाली फिल्म साल 2009 में पहले ही रिलीज की जा चुकी है। वहीं एक्ट्रेस प्रियंका चहर चौधरी पर सुपरमॉडल डिजाइनर इशिता गुप्ता ने आरोप लगाए हैं कि वो लगातार इशिता की स्टाइल और उनके आउटफिट्स कॉपी कर रही हैं। इसके अलावा सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर दिशा सालियान के मंगेतर ने कश्मीर में की शादी कर ली हैं। मनोरंजन की अन्य खबरें पढ़ने के लिए बने रहिए। https://www.jansatta.com/blank.html Live Updates 10:43 (IST) 23 Apr 2023 ‘सिंघम 3’ की रिलीज डेट हुई अनाउंस! अजय देवगन एक बार फिर स्क्रीन पर बाजीराव सिंघम बनने के लिए तैयार हैं। 'सिंघम 3' को एक्शन-डायरेक्टर रोहित शेट्टी डायरेक्ट करेंगे। बताया जा रहा है कि इसमें दीपिका पादुकोण की भी एंट्री हुई है। ये फिल्म अगले साल थिएटर्स में रिलीज होगी। https://twitter.com/taran_adarsh/status/1649730751443902464?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1649730751443902464%7Ctwgr%5Ed87ef5f6a594b97213e2c09e251562e238cfd117%7Ctwcon%5Es1_&ref_ 10:39 (IST) 23 Apr 2023 सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान के मंगेतर ने कश्मीर में की शादी सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर दिशा सालियान के मंगेतर ने कश्मीर में की शादी कर ली हैं। रोहन ने पिया अलबेला की अपनी को-एक्टर शीन दास के साथ 22 अप्रैल को कश्मीर में शादी कर ली है। https://www.instagram.com/p/CrWC8LxNR9d/?utm_source=ig_embed&ig_rid=62b0e01d-2d1c-4f28-a58b-1d94fb6125dd 10:37 (IST) 23 Apr 2023 प्रियंका चौधरी पर इस सुपरमॉडल ने लगाया स्टाइल कॉपी करने का आरोप एक्ट्रेस प्रियंका चहर चौधरी पर सुपरमॉडल डिजाइनर इशिता गुप्ता ने आरोप लगाए हैं कि वो लगातार इशिता की स्टाइल और उनके आउटफिट्स कॉपी कर रही हैं। 10:36 (IST) 23 Apr 2023 सुनील शेट्टी ने सोशल मीडिया यूजर्स को लगाई फटकार सुनील शेट्टी इन दिनों सोशल मीडिया यूजर्स की क्लास लगाते हुए नजर आ रहे हैं। हाल ही में उन्होंने नेगेटिव कमेंट्स करने वाले यूजर्स को फटकार लगाई है। उन्होंने कहा है कि परिवार के खिलाफ कुछ बर्दाश्त नहीं करेंगे । 10:32 (IST) 23 Apr 2023 सलमान खान के जीजा आयुष शर्मा को मिला लीगल नोटिस बॉलीवुड एक्टर और सलमान खान के जीजा आयुष शर्मा की अपकमिंग फिल्म ‘रुसलान’ लगातार चर्चा में है। लेकिन फिल्म के रिलीज से पहले ही आयुष शर्मा को लीगल नोटिस जारी हुआ है। यह पूरा विवाद फिल्म के टाइटल को लेकर हो रहा है। भेजे गए लीगल नोटिस में ये लिखा गया है कि ‘रुसलान’ नाम वाली फिल्म साल 2009 में पहले ही रिलीज की जा चुकी है। 10:32 (IST) 23 Apr 2023 ‘किसी का भाई किसी की जान’ ने ईद पर मचाया धमाल सुपरस्टार सलमान की फिल्म ‘किसी का भाई किसी की जान’ ने रिलीज के दूसरे दिन फैंस की उम्मीदों को फिर से बढ़ा दिया है। दूसरे दिन के आंकड़ों में भारी उछाल देखने को मिला है। दूसरे दिन के कलेक्शन की बात की जाए तो सैकनिल्क की रिपोर्ट के अनुसार ‘किसी का भाई किसी की जान’ ने 25 करोड़ से ज्यादा का कारोबार किया है।