Go to Live Updates Entertainment News LIVE Updates 17 May: नमस्कार आप जनसत्ता.कॉम पढ़ रहे हैं। निक जोनस और प्रियंका चोपड़ा की लव स्टोरी काफी खास है। हाल ही में निक जोनस ने फैंस को अपनी और प्रियंका का पहली चैट दिखाई। निक ने बताया कैसे उन्होंने एक्ट्रेस को अप्रोच किया था। आदित्य रॉय कपूर और अनन्या पांडे को लेकर बीते कुछ महीनों से चर्चा हो रही है। अब दोनों को डिनर डेट के बाद साथ में देखा गया है। जिसके बाद फैंस का कहना है कि ये लोग रिलेशनशिप में हैं। ऐश्वर्या राय कान्स 2023 के लिए निकल चुकी हैं। एयरपोर्ट पर वह अपनी बेटी आराध्या के साथ नजर आईं। इस दौरान फैंस ने उन्हें घेर लिया। अमिताभ बच्चन ने बिना हेलमेट पहने बाइक की सवारी करने वाले वीडियो को लेकर सफाई दी है। उन्होंने बताया कि वह उनके क्रू का ही एक व्यक्ति था और फिल्म के सेट के अंदर एंट्री के लिए बस उन्होंने बाइक की सवारी की। वह सड़क पर ऐसे नहीं घूमे। सारी बड़ी छोटी खबरें पढ़ने के लिए बने रहिए। Live Updates मनोरंजन की खबरों का लाइव अपडेट 17 मई 2023 11:13 (IST) 17 May 2023 अपनी सगाई में फुल मस्ती के मूड में परिणीति चोपड़ा परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा की सगाई का एक और वीडियो सामने आया है। जिसमें परिणीति फैमिली के सामने काफी हंसी मजाक करती दिख रही हैं। https://www.instagram.com/reel/CsUFuHQhRQ0/?igshid=NjZiM2M3MzIxNA%3D%3D 11:11 (IST) 17 May 2023 ईशा गुप्ता ने किया Cannes 2023 में डेब्यू ईशा गुप्ता ने इस साल कान्स फिल्म फेस्टिवल में डेब्यू कर लिया है। उनकी खूबसूरत तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। https://www.instagram.com/p/CsUAGH1Ir8C/?igshid=NjZiM2M3MzIxNA%3D%3D 11:06 (IST) 17 May 2023 अमिताभ बच्चन ने शेयर किया मजेदार वीडियो अमिताभ बच्चन ने छत के ऊपर खड़े होकर सड़क पर चलते एक शख्स का मजेदार वीडियो शेयर किया है। https://www.instagram.com/reel/CsVFcjyB2Im/?igshid=NjZiM2M3MzIxNA%3D%3D 11:05 (IST) 17 May 2023 गोला के बाद दूसरे बच्चे को लेकर क्या बोलीं भारती सिंह? भारती सिंह का एक बच्चा है, जिसे वह प्यार से गोला कहती हैं। अब उन्होंने दूसरे बच्चे को लेकर ये बात कही है। https://www.instagram.com/reel/CsR2LKOtImq/?igshid=NjZiM2M3MzIxNA%3D%3D 11:03 (IST) 17 May 2023 शाहरुख से मिलने मन्नत पहुंचे यूएस एंबेसडर शाहरुख खान से मिलने उनके घर यूएस एंबेसडर पहुंचे। जिसका बाद दोनों की साथ में तस्वीर खूब वायरल हो रही है। https://www.instagram.com/p/CsVI9IiqWSm/?igshid=NjZiM2M3MzIxNA%3D%3D 10:59 (IST) 17 May 2023 कान्स 2023 में सारा अली खान ने दिखाया इंडियन लुक कान्स 2023 की शुरुआत हो चुकी है। सारा अली, मानुषी छिल्लर, ईशा गुप्ता ने पहले दिन रेड कार्पेट पर अपना जलवा दिखाया। यहां पढ़ें खबर… बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक की सारी खबरें पढ़ें…