Entertainment News LIVE Updates 16 May: नमस्कार आप जनसत्ता.कॉम पढ़ रहे हैं। अमिताभ बच्चन और अनुष्का शर्मा के वीडियोज इस वक्त इंटरनेट पर वायरल हो रहे हैं। जिनमें वह दोनों ही अलग-अलग बाइक पर बैठे हैं। लेकिन किसी ने भी हेलमेट नहीं लगाया है। जब ये वीडियो वायरल हुई तो मुंबई पुलिस तक इसकी जानकारी पहुंची। अब मुंबई पुलिस का कहना है एक्टर्स के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। साल 2022 की सबसे हिट फिल्म RRR को लेकर प्रियंका चोपड़ा का कहना है कि उन्होंने इस फिल्म को देखा ही नहीं है। राखी सावंत ने बताया कि उनके पति आदिल जेल में उन्हें मारने की प्लानिंग कर रहे हैं। इंटरनेट सेंसेशन उर्फी जावेद ने यूट्यूबर अरमान मलिक के घर सरप्राइज गिफ्ट भेजा है। पायल मलिक ने अपने यूट्यूब व्लॉग में इसकी जानकारी फैंस को दी है। इसके साथ ही उन्होंने उर्फी से अपने घर आने को भी कहा है। मनोरंजन से जुड़ी सारी बड़ी-छोटी खबरें पढ़ने के लिए बने रहिए। Live Updates मनोरंजन की खबरों का लाइव अपडेट 16 मई 2023 10:28 (IST) 16 May 2023 अमिताभ बच्चन ने बिना हेलमेट की बाइक की सवारी अमिताभ बच्चन बिना हेलमेट पहने बाइक पर घूमते नजर आए। जब ये वीडियो मुंबई पुलिस के पास पहुंची तो अब एक्टर के खिलाफ एक्शन की बात कही जा रही है।