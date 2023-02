Live

Entertainment News LIVE Update: एमसी स्टैन बने बिग बॉस 16 के विजेता, मुंबई में हुआ सिड-कियारा का ग्रैंड वेडिंग रिसेप्शन

सिद्धार्थ-कियारा के वेडिंग रिसेप्शन से लेकर मनोरंजन जगत की खबरें यहां पढ़ें।

Entertainment News Live Update 13 February: नमस्कार आप पढ़ रहे हैं जनसत्ता.कॉम। बिग बॉस 16 को अपना विजेता मिल चुका है। एमसी स्टैन को सलमान खान ने इस सीजन का विनर घोषित किया है। सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी की शादी का ग्रैंड वेडिंग रिसेप्शन मुंबई में किया गया। जिसमें बॉलीवुड जगत की तमाम हस्तियों ने शिरकत की। 10:40 (IST) 13 Feb 2023 मुंबई में हुआ सिड-कियारा का वेडिंग रिसेप्शन सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी ने बीती रात मुंबई में एक ग्रैंड वेडिंग रिसेप्शन का आयोजन किया- सिड- कियारा रिसेप्शन में बॉलीवुड सितारों का जमावड़ा लगा। अजय देवगन, काजोल से लेकर आलिया भट्ट, वरुण धवन, नताशा दलाल गौरी खान तक कई सितारों ने महफिल में पहुंचकर चार चांद लगाए। https://www.instagram.com/reel/CokYLhPDiky/?igshid=MDJmNzVkMjY= 10:36 (IST) 13 Feb 2023 एमसी स्टैन बने बिग बॉस 16 के विजेता सलमान खान का रियलिटी शो बिग बॉस को सीजन 16 का विनर मिल चुका है। 4 महीने का लंबा सफर तय करने के बाद इस शो को एमसी स्टैन को विजेता घोषित किया गया है। विनर बने एसली स्टैन को 31 लाख 80 हजार रुपये की प्राइज मनी दी गई है। https://www.instagram.com/p/Cok9Vzpy57L/?igshid=MDJmNzVkMjY=