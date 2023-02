Live

Go to Live Updates नमस्कार आप जनसत्ता.कॉम पढ़ रहे हैं। सिद्धार्थ-कियारा की शादी के लिए सभी मेहमान जैसलमेर पहुंच चुके हैं। 6 फरवरी को उनकी मेहंदी-संगीत हुआ, जिसकी धुन सूर्यगढ़ पैलेज से आसपास सुनाई दी। वेन्यू को बेहद खूबसूरत सजाया गया है। आज ये जोड़ा शादी के बंधन में बंधने वाला है। कंगना रनौत ने बिना नाम लिए आलिया भट्ट और रणबीर कपूर पर जासूसी करने के आरोप लगाए हैं। शाहरुख खान की फिल्म ‘पठान’ 25 जनवरी को रिलीज हुई थी। 13 दिन बीत जाने के बाद भी फिल्म का क्रेज बना हुआ है। वर्ल्डवाइड इस फिल्म ने 13 दिनों में 850 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। मनोरंजन जगत से जुड़ी सभी बड़ी खबरें पढ़ने के लिए हमारे साथ बने रहें… Live Updates Entertainment News LIVE Update 7 February 09:34 (IST) 7 Feb 2023 इस बार भी टूट रही राखी सावंत की शादी, किया तलाक का ऐलान… राखी सावंत की शादी एक बार फिर टूटने की कगार पर है। राखी ने अपने पति आदिल दुर्रानी पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि वह दोनों अब साथ नहीं रहेंगे। 09:19 (IST) 7 Feb 2023 टीवी एक्टर विभु राघवे को हुआ कैंसर, लगाई मदद की गुहार टीवी सीरियल 'निशा और उसके कजन्स' के एक्टर विभु राघवे लंबे समय से कैंसर से लड़ रहे हैं। अब टीवी स्टार्स जो उनके दोस्त हैं उनकी इलाज के लिए मदद की अपील कर रहे हैं। 08:34 (IST) 7 Feb 2023 वरुण धवन से लेकर रोहित शेट्टी तक कियारा-सिद्धार्थ की शादी में होंगे शामिल सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी की शादी हो रही है। करण जौहर, शाहिद कपूर समेत कई लोग शादी के लिए जैसलमेर पहुंच चुके हैं। खबर है कि रोहित शेट्टी और वरुण धवन भी इस शादी का हिस्सा होंगे। सिद्धार्थ-कियारा की शादी से जुड़े सभी अपडेट के लिए इस खबर के साथ बने रहिए।