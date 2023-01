Live

Entertainment News LIVE Update: पठान का जलवा चौथे दिन भी कायम, राखी सावंत की मां का हुआ निधन

Entertainment News LIVE Update: पठान के चौथे दिन के बाद फिल्म का कुल कलेक्शन 221.75 करोड़ का हो गया।

एंटरटेनमेंट लाइव अपडेट/Entertainment LIVE News

Go to Live Updates नमस्कार आप जनसत्ता.कॉम पढ़ रहे हैं। पठान ने चौथे दिन 55 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया। जिसके बाद फिल्म का कुल कलेक्शन 221.75 करोड़ हो गया है। एंटरटेनमेंट क्वीन राखी सावंत पर दुखों का पहाड़ टूट गया है। उनकी मां जया सावंत का निधन हो गया है। मनोरंजन की सभी बड़ी खबरों के साथ हमारे साथ बने रहिए.. Live Updates Entertainment LIVE News 29 January मनोरंजन जगत से जुड़ी सभी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए…