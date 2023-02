Live

Entertainment News LIVE Update: Valentine’s Day पर दूसरी बार शादी करेंगे हार्दिक पांड्या, राखी सांवत की शादी को पूर्व पति ने बताया लव जिहाद

हार्दिक पांडया अब उदयपुर में जोर शोर से पत्नी नताशा के साथ शादी करेंगे।

Entertainment LIVE News Update

आज क्रिकेटर हार्दिक पांडया अपनी पत्नी नताशा से दूसरी बार शादी करने वाले हैं। उदयपुर के पैलेस में ये कपल ग्रैंड तरीके से शादी करेगा। राखी सावंत के पूर्व पति ने राखी और आदिल की शादी को लव जिहाद बताया है। शाहरुख खान अपनी आने वाली फिल्म 'जवान' की शूटिंग के लिए चेन्नई पहुंचे हैं। मनोरंजन से जुड़ी सभी खबरें यहां पढ़ें… Live Updates मनोरंजन की लाइव खबरों का अपडेट 14 फरवरी 09:36 (IST) 14 Feb 2023 राम चरण ने अक्षय कुमार के 'मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी' पर किया डांस अक्षय कुमार और रामचरण हाल ही में एक इवेंट में मिले थे जहां दोनों ने 'ये दोस्ती' और 'टिप टिप बरसा पानी' पर साथ में डांस किया था। अब राम चरण ने एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वह कोरियोग्राफर गणेश आचार्य के साथ 'सेल्फी' के 'मैं खिलाड़ी' गाने पर हुक स्टेप करते दिख रहे हैं। https://www.instagram.com/reel/ComwzSPvjwg/?utm_source=ig_embed&ig_rid=c4f5cb76-d0b8-4298-acc8-51afc5055723 09:34 (IST) 14 Feb 2023 मजेदार वीडियो के साथ हुआ 'ड्रीम गर्ल 2' की रिलीज डेट का ऐलान आयुष्मान खुराना की 'ड्रीम गर्ल 2' की अनाउंसमेंट के बाद से ही फैन्स इसकी रिलीज डेट का इंजतार कर रहें है। अब फिल्म की ऑफिशियल रिलीज डेट का एलान हो चुका है। ये फिल्म 7 जुलाई को रिलीज होगी। https://www.youtube.com/watch?v=sXhsOdOdMOw 09:31 (IST) 14 Feb 2023 बिग बॉस 16 के फिनाले में हुआ 'गदर 2' का प्रमोशन बिग बॉस 16 का फिनाले 12 फरवरी को हो गया है। फिनाले पर सनी देओल और अमीषा पटेल ने जाकर अपनी फिल्म का प्रमोशन किया। https://www.instagram.com/reel/Coj_9AejKUW/?utm_source=ig_embed&ig_rid=49d32f30-9ba3-45d7-b8c5-158f0d278ad6 09:30 (IST) 14 Feb 2023 पूर्व पत्नी की दूसरी शादी पर शालीन भनोट ने दी बधाई बिग बॉस के घर से बाहर आने के बाद शालीन भनोट को उनकी पूर्व पत्नी दलजीत कौर की शादी की खबर मिली है। जिसपर उन्होंने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि वह उन्हें फोन कर बधाई देंगे। 09:29 (IST) 14 Feb 2023 पति आदिल को लेकर राखी सावंत का नया खुलासा, बोलीं-एक लड़की को प्रेग्नेंट कर दिया राखी सावंत ने हाल ही में मीडिया को बताया कि आदिल पर रोशाना नाम की लड़की ने रेप करने का आरोप लगाया है। राखी ने ये भी कहा कि वह लड़की आदिल के बच्चे की मां बनने वाली है। https://www.instagram.com/reel/ComtojMIy-s/?igshid=MDJmNzVkMjY%3D 09:27 (IST) 14 Feb 2023 फराह खान ने अपने घर पर रखी बिग बॉस की पार्टी, कंटेस्टेंट ने मिलकर गाया Bigg Boss एंथम फराह खान ने बिग बॉस के सभी कंटेस्टेंट्स के लिए अपने घर पर ग्रैंड पार्टी रखी। जिसमें गौतम विग और टीना को छोड़ सभी कंटेस्टेंट नजर आए। सबका एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह बिग बॉस एंथम गाते नजर आ रहे हैं। https://www.instagram.com/reel/Com_ZCbA7ge/?igshid=MDJmNzVkMjY%3D