मेष राशि के लोग आम तौर पर बहुत चतुर स्वभाव के होते हैं। इनकी खासियत यह है कि ये बहुत जोशीले और जिद्दी स्वभाव वाले तथा अपमान बर्दाश्त नहीं करने वाले होते हैं। किसी बात को तब तक नहीं स्वीकार करते हैं, जब तक इनका खुद का नुकसान नहीं हो रहा हो। अक्सर अपने गुप्त… Live Updatesमनोरंजन की खबरों का लाइव अपडेट 1 मार्च 10:55 (IST) 1 Mar 2023 हांगकांग की मॉडल का सिर सूप के कटोरे में मिला हांगकांग की मॉडल एब्बी चोई बीते कई दिनों से लापता थीं, अब उनका सिर फ्रिज में रखे सूप के कटोरे में मिला है। https://www.jansatta.com/entertainment/hong-kong-model-abby-choi-head-found-in-a-bowl-of-soup-kept-in-the-fridge/2681944/ 10:05 (IST) 1 Mar 2023 The Kapil Sharma के शो में एमसी स्टैन मचाएंगे धमाल बिग बॉस 16 के विनर एमसी स्टैन कपिल शर्मा के शो में आने वाले हैं, जहां वह अपने रैप से सबकों एंटरटेन करेंगे। https://www.instagram.com/p/CpKoKdvDjQk/?hl=en 10:00 (IST) 1 Mar 2023 मां की मौत के एक महीने बाद भावुक हुई राखी सावंत, खोले पति के नए राज राखी सावंत ने सोशल मीडिया पर लाइव आकर फैंस को बताया कि आदिल अब और नए कारनामे कर रहे हैं।https://www.instagram.com/p/CpM3cI9q3R2/?hl=en

वृष राशि के व्यक्ति स्वभाव से शांति पसंद होते हैं। ये अपने काम में काफी लगन वाले होते हैं। किसी काम में जुट जाते हैं तो उसे तब तक नहीं छोड़ते हैं, जब तक उसका समाधान नहीं मिल जाता है। वृष राशि के जातकों को ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी पुस्तकें पढ़ना, खेल-कूद, नृत्य, गायन, सत्संगति,…

मिथुन राशि के लोग अस्थिर स्वभाव के लेकिन आकर्षक व्यक्तित्व एवं चरित्र के होते हैं। उन्हें हर दिन नए परिवर्तन, भ्रमण और विविधता प्रिय होती है। ये बेहद हाजिर जवाब और फ़ुर्तीले होते हैं। इन लोगों की जिज्ञासु प्रवृत्ति और चतुराई इनको सामाजिक समारोहों और किसी भी पार्टी में आकर्षण का केन्द्र बना देती हैं।…

कर्क राशि के लोग बहुत भावुक होते हैं और दूसरों के जीवन से बहुत मतलब रखते हैं। इस राशि के लोगों को अपने जन्म स्थान से काफी लगाव होता है। चंद्रमा की वजह से इन्हें स्थान परिवर्तन करते रहना पड़ता है। स्वभाव में दृढ़ता होती है, साथ में दुर्बलता भी रहती है। इनकी मनःस्थिति परिवर्तनशील…

इस राशि के लोगों का व्यक्तित्व बहुत ही आकर्षक होता है और ये खुद भी अपने व्यक्तित्व को अधिक आकर्षक बनाना चाहते हैं। सिंह राशि के लोगों को जीवन से प्रेम होता है। इनकी आवश्यकताएं सामान्य से कहीं अधिक होती है, साथ ही ये लोग अधिक खर्चीले भी होते हैं। इनके हाथों में पैसा बिलकुल…