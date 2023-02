Live

Go to Live Updates नमस्कार आप जनसत्ता.कॉम पर मनोरंजन की खबरें पढ़ रहे हैं। पूरे 22 साल बाद Gadar-2 आने वाली है, जिसमें कई बदलाव किए गए हैं। अशरफ अली, जिनका किरदार अमरीश पूरी ने निभाया था, वह इस बार फिल्म में नहीं दिखेंगे। फिल्म ‘पठान’ का जलवा बॉक्स ऑफिस पर कायम है, आठवें दिन भी फिल्म का दबदबा कायम रहा। मनोरंजन की सभी बड़ी खबरों को पढ़ने के लिए Jansatta.com के साथ बने रहिए… Live Updates Entertainment News LIVE update 2 February 09:37 (IST) 2 Feb 2023 जैसलमेर में इस दिन होगी कियारा आडवाणी-सिद्धार्थ मल्होत्रा की शादी बॉलीवुड कपल कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा की शादी को लेकर खबर आ रही है कि दोनों की शादी की रस्में 5 फरवरी से शुरू हो जाएंगी। दोनों परिवार और करीबी दोस्तों के बीच जैसलमेर में शादी करेंगे। 09:26 (IST) 2 Feb 2023 फिल्म ‘शाकुंतलम’ के ‘येलेलो येलो’ गीत ने जीता लोगों का दिल अपकमिंग फिल्म 'शाकुंतलम' के निर्माताओं ने 'येलेलो येलो' गाने का म्यूजिकल वीडियो रिलीज किया है। इस गीत में समांथा रुथ प्रभु का लुक और धुन लोगों का दिल जीत रहे हैं। 09:23 (IST) 2 Feb 2023 LIVE News: अनंत अंबानी के बढ़े वजन का मां नीता ने बताई थी वजह अनंत अंबानी ने कुछ साल पहले 106 किलो वजन कम किया था, लेकिन वह वापस से पहले जैसे हो गए हैं। जिसे लेकर सोशल मीडिया पर काफी चर्चा हो रही है। साल 2017 में एक इंटरव्यू में अनंत अंबानी की मां नीता अंबानी उनके वजन की वजह बताई थी। उनके मुताबिक अनंत को अस्थमा की बीमारी है, जिसके कारण वह स्टेरॉयड लेने पड़ते हैं और इस वजह से उनका वजन बढ़ता है। पठान के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से लेकर नई फिल्में और वेब सीरीज की अपडेट से जुड़ी खबरें यहां पढ़े…