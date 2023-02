Live

Go to Live Updates नमस्कार आप जनसत्ता.कॉम पढ़ रहे हैं। कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा की शादी हो गई है। दोनों ही एक्टर्स ने अपने-अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शादी की तस्वीरें शेयर करते हुए खूबसूरत कैप्शन लिखा है। राखी सावंत की शिकायत के बाद उनके पति आदिल दुर्रानी को गिरफ्तार कर लिया गया है। 7 फरवरी की देर शाम राखी सावंत पुलिस स्टेशन के बाहर बेहोश हो गईं। मनोरंजन जगत से जुड़ी अन्य खबर पढ़ने के लिए जनसत्ता के साथ बने रहें… Live Updates Entertainment News LIVE Update 8 February 08:59 (IST) 8 Feb 2023 हंसिका मोटवानी की शादी का ट्रेलर रिलीज एक्ट्रेस हंसिका मोटवानी की शादी का ट्रेलर रिलीज हो चुका है, अब उनके फैंस जल्द ही उनकी शादी को फिल्म के रूप में देख पाएंगे। https://www.youtube.com/watch?v=1q6-SvcaubQ&t=106s 08:55 (IST) 8 Feb 2023 बेटी की शादी के लिए स्मृति ईरानी ने बुक किया 500 साल पुराना किला स्मृति ईरानी की बेटी शनेल अपने मंगेतर अर्जुन भल्ला से शादी कर रही हैं। कियारा-सिद्धार्थ के बाद अब स्मृति की बेटी भी राजस्थान में शाही शादी करने जा रही है। जिसके फंक्शन 7 फरवरी से शुरू हो चुके हैं और 9 फरवरी को शादी संपन्न होगी। वह नागौर जिले के खींवसर फोर्ट में शादी करेंगी। 08:46 (IST) 8 Feb 2023 राखी पर टूटा दुखों का पहाड़, बात करते-करते हुईं बेहोश राखी सावंत ने अपने पति आदिल पर गंभीर आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। जिसके बाद उनके पति को गिरफ्तार कर लिया गया। इस वक्त राखी बुरे दौर से गुजर रही हैं। देर शाम मीडिया से बात करते हुए राखी सावंत बेहोश हो गईं। https://www.instagram.com/reel/CoXeeORjoJU/?igshid=MDJmNzVkMjY%3D 08:43 (IST) 8 Feb 2023 सिद्धार्थ ने शादी की फोटो शेयर कर लिखा प्यारा नोट सिद्धार्थ-कियारा आखिरकार शादी के बंधन में बंध गए हैं। शादी के बाद सिद्धार्थ मल्होत्रा ने कियारा संग खूबसूरत तस्वीरें शेयर की हैं। https://www.instagram.com/p/CoXmBeBPaDl/?igshid=NDdhMjNiZDg%3D मनोरंजन जगत की सारी खबरें यहां पढ़ें…